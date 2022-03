Por Gabriel Rodríguez

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que jugó un papel central en la negociación con la oposición para conseguir un dictamen único por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reeló que su buena relación con dirigentes de Juntos por el Cambio favoreció ese entendimiento.

«Mi desafío y el desafío del Gobierno era tratar de construir el mayor consenso posible para encontrar una salida a este problema», expresó en declaraciones radiales, y aseguró que la clave para reunir los apoyos fue el diálogo.

«Soy un tipo que trata que las situaciones de tensión política no se transformen en un drama en los vínculos personales. Te digo más, parte del acuerdo que permitió que tengamos 202 votos positivos y una amplia mayoría respaldando el acuerdo fue producto de tener un sistema de vínculos personales con dirigentes de la oposición, que muchas veces me critican, que me permiten a través del diálogo plantear las cosas desde una manera más humana y menos tensa de la política», resaltó.

En Juntos por el Cambio reconocieron el rol central que cumplió Massa en las negociaciones.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, destacó el «rol central» que juega dentro del oficialismo el presidente de la Cámara de Diputados, de quien dijo que «apuesta a que le vaya bien al país» pese a que «los irracionales» del kirchnerismo «tironean».

En torno a los debates entre oficialismo y oposición, Massa manifestó que la Argentina «tiene que superar la enfermedad de la grieta y del amigo/enemigo en la política».

«Más allá de los matices internos de todas las fuerzas posibles, necesitábamos construir un puente de salida que de una señal al mundo», sostuvo.

A la vez, destacó que «por primera vez desde la vuelta en la democracia el Congreso discutió un acuerdo con el FMI».

Consultado sobre la interna en el Frente de Todos, Massa contestó que «el gran desafío de nuestra fuerza política es mostrarle a la sociedad que más allá de las diferencias, seguimos trabajando con los principios rectores del Frente de Todos».

«Nosotros no nos podemos llevar por las cuestiones personales, tenemos una responsabilidad política de sacar a los argentinos y argentinas de la crisis», finalizó.

En los últimos días, el dirigente de La Cámpora, Andrés «El Cuervo» Larroque cuestionó al Gobierno, del cual forma parte, por no haber hecho pública su posición sobre los ataques a los despachos de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner el día del tratamiento en el recinto.

El mensaje fue recibo y contestado por el ministro Aníbal Fernández, quien hoy volvió a cuestionar a Máximo Kirchner por no acompañar el acuerdo con el FMI.