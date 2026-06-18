Inglaterra arrancó con fuerza y superó a Croacia en un duelo vibrante

Inglaterra superó 4 a 2 a Croacia en uno de los partidos más entretenidos del Mundial 2026. Con un doblete de Harry Kane y goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford, el equipo de Thomas Tuchel arrancó con una victoria que lo confirma como uno de los candidatos al título.

Inglaterra debutó con una actuación convincente en el Mundial 2026 y derrotó 4 a 2 a Croacia en Dallas, en un encuentro vibrante que hasta ahora aparece como uno de los más atractivos de la fase de grupos. Con una destacada producción ofensiva y una gran noche de Harry Kane, el equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con tres puntos clave en el arranque del Grupo L.

El seleccionado inglés mostró desde el inicio por qué figura entre los principales candidatos al título. Dominó la posesión, impuso intensidad en ataque y generó numerosas situaciones de peligro ante un rival que respondió con eficacia cada vez que encontró espacios.

La apertura del marcador llegó a los 11 minutos. Harry Kane transformó en gol un penal sancionado por una infracción de Luka Modric sobre Noni Madueke. Aunque Dominik Livakovic contuvo el primer remate, el delantero inglés aprovechó el rebote para establecer el 1-0.

Pese al dominio británico, Croacia encontró el empate a los 35 minutos con una de las mejores acciones del partido. Martin Baturina sacó un potente remate desde larga distancia que se clavó en el ángulo de Jordan Pickford y puso el 1-1 parcial.

La igualdad no modificó el desarrollo del encuentro. Inglaterra continuó atacando y recuperó la ventaja antes del descanso gracias a un preciso cabezazo de Kane, que firmó su doblete y dejó el marcador 2-1.

Sin embargo, los balcánicos volvieron a reaccionar. En tiempo agregado de la primera etapa, una gran jugada colectiva terminó con la definición de Petar Musa para decretar el 2-2 y mantener la incertidumbre de cara al complemento.

La segunda mitad comenzó con otro golpe inglés. Apenas dos minutos después de la reanudación, Jude Bellingham apareció en el área para culminar una buena combinación ofensiva y marcar el 3-2.

A partir de allí, Inglaterra se adueñó definitivamente del partido. El equipo de Tuchel acumuló ocasiones de gol y obligó a Livakovic a convertirse en una de las figuras de la noche con varias intervenciones determinantes.

El arquero croata sostuvo a su selección durante gran parte del segundo tiempo, pero no pudo evitar el cuarto tanto inglés. A los 85 minutos, Marcus Rashford aprovechó una nueva llegada profunda y selló el 4-2 definitivo.

Más allá de algunos desajustes defensivos, Inglaterra dejó una imagen muy positiva en su estreno mundialista. La combinación de experiencia y juventud, encabezada por Kane y Bellingham, alimenta la ilusión de un país que busca conquistar su segunda Copa del Mundo, después del título obtenido en 1966.

Con este resultado, los ingleses quedaron bien posicionados en el Grupo L, que completan Ghana y Panamá, mientras que Croacia deberá recuperarse rápidamente para no comprometer sus posibilidades de clasificación a los octavos de final.