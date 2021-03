Por Alejo Pombo

El ex gobernador Juan Manuel Urtubey aseguró que no será candidato en las próximas elecciones y remarcó que «la lógica de construcción política» de Mauricio Macri es muy parecida a la de Cristina Kirchner».

«Hay dos posiciones ideológicas, pero la lógica de construcción política de Mauricio Macri es igual a la de la vicepresidenta Cristina Kirchner», sostuvo Urtubey en declaraciones radiales.

El ex mandatario provincial aclaró además que no cambió su dirección a la provincia de Buenos Aires y aún vive en San Lorenzo, Salta, lugar donde residió siempre.

«Nunca me fui de la política. No tengo cargos ni busco tenerlos. No voy a ser candidato: no tengo ningún interés en eso», manifestó.

En tanto, sostuvo: «Tengo la voluntad de colaborar para que en la Argentina haya una opción superadora a esta polarización que no nos sirve mucho a los argentinos».

Y agregó: «Cuando era gobernador trabajé fuerte para generar una alternativa a la vuelta del kirchnerismo y a la continuidad del macrismo porque creía que no eran buenas para la Argentina. Hoy sigo con el mismo pensamiento: esto no nos lleva a ningún lugar bueno. Entiendo que fue la gente la que votó. Yo acompañé una propuesta en la que la gente claramente no se sintió seducida».

Por último, consideró que si bien la puja se mantendrá «entre kirchnerismo y macrismo», confía en que «se pueda abrir un espacio», como consecuencia del «cansancio» que tiene la sociedad con estas dos fuerzas políticas.