Por Gabriel Rodriguez

El dirigente Juan Francisco Navarro, hijo del titular del Movimiento Evita, Fernando «Chino» Navarro, publicó un explosivo texto en Facebook, en el que apuntó duro contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en medio de la disputa entre las organizaciones sociales y el kirchnerismo por el manejo de los planes sociales.

Navarro es uno de las caras visibles del Movimiento Evita, hoy aliado del presidente Alberto Fernández y enfrentado por el control territorial con La Cámpora.

Las declaraciones de Cristina Kirchner en la CTA contra la «tercerización» de los programas sociales tuvo como principal apuntado el Movimiento Evita.

A través de una fuerte carta que publicó en Facebook, le respondió a la vicepresidenta uno de sus principales militantes.

«No podemos enojarnos con esa tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros emulando a una Vivi Canosa progresista. Nuestra responsabilidad es no abandonar a nuestro pueblo. No gritarles o seguir estigmatizándolos», apuntó Juan Francisco Navarro aunque sin nombrarla en un extenso texto que tituló «Prohibido enojarse».

«No nos enojemos si cierta dirigencia quiere invisibilizar el trabajo de la economía popular. No la entienden. No escuchan.

Piensan que se la saben todas», continuó.

Juan Francisco Navarro, de 37 años, militó toda su vida y ha hecho carrera en puestos del Estado. En marzo pasado, fue designado como director de Promoción de Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), una decisión que se hizo noticia ya que no contaba con la formación profesional para el cargo.

Además, se desempeñó como concejal y como secretario de Salud Pública en Lomas de Zamora, distrito en el que vive.

En su carta, el dirigente dijo que «la revolución de Cristina es hablar de lawfare» (persecución judicial) y cuestionó hasta los modos de la jefa del kirchnerismo.

«CFK elige a dedo, se enoja con el elegido y luego lo abandona. Filosofía barata. No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El Movimiento Evita no eligió a [Julio] Cobos, [Amado] Boudou, [Martín] Insaurralde o [Daniel] Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos, destruimos o intentamos partir al campo popular», señaló.