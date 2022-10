Por Gabriel Rodriguez

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, advirtió hoy que el PRO debe «tener un plan» como fuerza política para ganar la Ciudad de Buenos Aires, en medio de las tensiones que se generaron con el radicalismo respecto de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio en el distrito.

«Así como es seguro que (Gerardo) Morales está pensando en ganar Jujuy desde la UCR, o (Alfredo) Cornejo o (Rodolfo) Suárez quieren ganar Mendoza desde la UCR, nosotros tenemos que tener un plan como fuerza política dentro de Juntos por el Cambio para que el PRO gane la Ciudad», resaltó Macri en declaraciones radiales.

En ese marco, el funcionario porteño precisó: «Yo soy PRO, voy a defender al PRO y no tengo un problema o enemistad con el radicalismo. Ellos van a competir y plantear sus alternativas, no me parece que la solución sea corrernos de la responsabilidad de defender la Ciudad como fuerza política».

«El PRO debe seguir gobernando la Ciudad. Vine a la Ciudad a defender a los porteños de las agresiones del kirchnerismo, para eso me convocó Horacio y eso hago todos los días. Tengo experiencia y formación, sé gestionar», enfatizó Macri, quien ya blanqueó su intención de ser candidato a jefe de Gobierno.

Consultado sobre una posible negociación entre el PRO y la UCR para que el radicalismo se quede con la candidatura a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2023, encabezada por el senador Martín Lousteau, respondió: «No creo que nadie del PRO pueda estar pensando en entregarle la Ciudad a otro…no creo que Horacio esté pensando en hacer eso».

«No estaría de acuerdo en que (el intendente del PRO Néstor) Grindetti le entregue Lanús al radicalismo, ni que (el intendente Diego) Valenzuela entregara Tres de Febrero. Perderlo puede pasar, pero otra cosa es correrse de la responsabilidad», subrayó.

Las declaraciones de Macri se produjeron luego de que la titular del PRO, Patricia Bullrich, llamó a «cuidar la Ciudad» porque el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se la iba a «entregar» al radicalismo.

​Después de apoyar de manera explícita la futura candidatura del ministro de gobierno porteño, la titular del PRO destacó: «Lo importante es que el PRO tiene que conservar Buenos Aires como su lugar, su semillero, su lugar de administración».

«Si él prefiere, por su candidatura presidencial, entregar la Ciudad a mí no me parece que sea así», disparó Bullrich ante la posibilidad de que Lousteau cuente con el apoyo de Rodríguez Larreta para ser precandidato a jefe de Gobierno porteño en 2023.