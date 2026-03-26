Buenas noticias: el padre «Nolo» salió de terapia intensiva y ya grabó un video

El padre «Nolo» Benítez, el cura más querido de Villa Mercedes, salió de terapia intensiva este miércoles tras cinco días internado por un ACV isquémico que sufrió mientras confesaba el domingo. Desde su cama en sala común del Policlínico Perón grabó un video que se viralizó de inmediato

Por Alejo Pombo

Después de cinco días de angustia sostenida por toda Villa Mercedes, el miércoles llegó la noticia que la comunidad necesitaba. El padre Nemesio «Nolo» Benítez salió de la Unidad de Terapia Intensiva del Policlínico Regional «Juan Domingo Perón» y fue trasladado a una sala común, donde continúa bajo seguimiento médico mientras le realizan estudios de control.

La novedad fue anunciada oficialmente por el Obispado de San Luis, que describió la evolución del sacerdote como «muy buena, positiva y esperanzadora», sin retrocesos desde el primer momento. Pero lo que más impactó en las redes y en la comunidad fue otra cosa: el propio padre Nolo grabó un video desde su cama en el hospital. Su voz y su cara, por primera vez en días, devolvieron la calma. «Les mando mis bendiciones y les digo que estoy bien, gracias a Dios y a la Virgen», dijo.

El padre Nolo sufrió un ACV isquémico el domingo pasado mientras confesaba en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. El episodio lo tomó por sorpresa en plena actividad pastoral y generó una movilización inmediata de los servicios de emergencia. Su recuperación fue seguida minuto a minuto por vecinos y fieles que no dejaron de publicar mensajes de apoyo y oraciones desde que se conoció la noticia.