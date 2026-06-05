Investigan una carnicería tras varios contagios de triquinosis en San Luis

El Hospital Madre Catalina Rodríguez confirmó casos de triquinosis en pacientes de Merlo y Tilisarao. Investigan una carnicería de La Punilla y analizan productos cárnicos consumidos por las personas afectadas.

El Servicio de Infectología del Hospital Madre Catalina Rodríguez confirmó casos de triquinosis en pacientes de Villa de Merlo y Tilisarao, atendidos entre mayo y junio de 2026. La investigación epidemiológica apunta a una carnicería ubicada en la localidad de La Punilla, donde las personas afectadas habrían adquirido distintos productos cárnicos.

El primer caso confirmado corresponde a una persona oriunda de Tilisarao que consumió chorizos y bondiola comprados en ese comercio. Posteriormente, cuatro integrantes de una familia de Merlo presentaron síntomas compatibles con la enfermedad luego de ingerir chorizos, jamón y bondiola provenientes del mismo lugar.

Según informó el centro de salud, todos los pacientes recibieron tratamiento antiparasitario y evolucionan favorablemente, sin cuadros graves hasta el momento.

Además, las autoridades sanitarias realizan el seguimiento de otras personas que presentan síntomas sospechosos y que habrían compartido los mismos alimentos.

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud provincial activó un operativo conjunto junto a las áreas de Zoonosis, Bromatología y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para investigar el origen de los productos involucrados y determinar si existen más lotes contaminados.

Las tareas incluyen controles bromatológicos, análisis de muestras y relevamientos en los puntos de comercialización vinculados al caso.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne de cerdo o productos derivados crudos o mal cocidos contaminados con larvas del parásito Trichinella spiralis.

Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, inflamación de párpados y malestar general. En casos severos, la enfermedad puede generar complicaciones neurológicas y cardíacas.

Ante el brote detectado, las autoridades recordaron la importancia de comprar carne y embutidos únicamente en comercios habilitados y evitar productos sin rotulación, sin identificación de origen o elaborados de manera informal.

También recomendaron cocinar completamente la carne de cerdo y no consumir chacinados caseros sin controles sanitarios, especialmente durante la temporada invernal, período en el que suelen incrementarse este tipo de casos.