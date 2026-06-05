Fuerte aumento de préstamos bancarios para trabajadores de San Luis en 2025

Los préstamos bancarios destinados a trabajadores en relación de dependencia crecieron más del 68% en San Luis durante 2025. El sector concentró el 45% del total del crédito otorgado en la provincia.

Los trabajadores en relación de dependencia fueron los principales destinatarios del crédito bancario en San Luis durante 2025. Según un informe elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), este segmento concentró casi la mitad de los préstamos otorgados en la provincia y registró un crecimiento superior al 68% interanual.

El relevamiento indicó que, al cierre de 2025, los créditos destinados a personas físicas asalariadas alcanzaron los $228.821 millones, frente a los $136.041 millones registrados al finalizar 2024.

La diferencia representa un incremento nominal de $92.780 millones en apenas un año.

De acuerdo con el informe oficial, los trabajadores en relación de dependencia concentraron el 45% del stock total de préstamos existentes en la provincia, consolidándose como el principal destino del financiamiento bancario.

En términos generales, el crédito mostró una fuerte expansión en San Luis durante el último año. El stock total de préstamos pasó de $303.522 millones en diciembre de 2024 a $507.718 millones al cierre de 2025.

El crecimiento nominal fue del 67,3%, equivalente a más de $204.000 millones adicionales volcados al sistema financiero provincial.

Los datos reflejan una mayor utilización del crédito por parte de los hogares y trabajadores asalariados en un contexto marcado por la recuperación de algunas líneas de financiamiento y la reactivación del consumo.

El informe del BCRA también expone la creciente participación de las personas físicas dentro del mercado crediticio, especialmente en préstamos personales, tarjetas y financiamiento al consumo.

En paralelo, economistas advierten que el comportamiento del crédito durante 2026 estará condicionado por la evolución de la inflación, las tasas de interés y el nivel de actividad económica, variables que impactan directamente en la capacidad de pago y en la demanda de financiamiento.