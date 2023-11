IFE ANSES 2023: ¿Habrá una tercera cuota?

Por Gabriel Rodriguez

El Gobierno argentino, como parte de sus esfuerzos por mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, implementó un beneficio similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la etapa de la pandemia. Este nuevo subsidio, gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), consiste en dos cuotas de $47.000 cada una, abonadas en los meses de octubre y noviembre de 2023.

Destinatarios del Bono ANSES

El bono está dirigido a personas de 18 a 64 años que no forman parte del mercado laboral formal y no reciben asistencia estatal de otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Potenciar Trabajo, Becas Progresar, jubilaciones u otras ayudas similares.

Requisitos para Acceder al IFE 2023 de ANSES

No recibir prestación por desempleo.

Tener entre 18 y 64 años al 30 de septiembre de 2023.

Contar con al menos 2 años de residencia permanente en Argentina.

No tener ingresos registrados, es decir, carecer de empleo formal, ser monotributista, autónomo, trabajador/a de casas particulares, entre otros.

No recibir ninguna asistencia económica del Estado, excluyendo la AUH, Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo, así como programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

No ser jubilado/a o pensionado/a.

No contar con cobertura de salud.

No tener registrados vehículos con menos de 10 años de antigüedad a su nombre (excluyendo motocicletas).

No poseer inmuebles, aeronaves o embarcaciones a su nombre.

No haber realizado consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio de 2023.

No haber acumulado consumos con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 en los meses mencionados.

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en junio y julio de 2023.

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

No tener plazos fijos durante junio o julio de 2023.

Restricciones del IFE 2023 de ANSES

Además de los requisitos mencionados, se aplican restricciones adicionales, como no recibir otras asistencias económicas del Estado, no participar en programas sociales como Potenciar Trabajo, no ser jubilado/a, no contar con cobertura de salud, no poseer vehículos, inmuebles, aeronaves o embarcaciones registradas a su nombre, y no haber realizado ciertas operaciones financieras en los últimos meses.

¿Habrá Tercera Cuota del IFE 2023?

Hasta la fecha, el Gobierno no ha confirmado la existencia de una tercera cuota del IFE 2023. El subsidio consta únicamente de dos pagos, siendo noviembre el mes de la última entrega. La incertidumbre persiste respecto a la posibilidad de una extensión del beneficio, y se espera que el Gobierno brinde aclaraciones al respecto en los próximos comunicados oficiales.