Franco Colapinto no pudo cerrar su mejor vuelta y largará 15° en el GP de Las Vegas

Franco Colapinto finalizó 15° en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas tras un error en su penúltima vuelta. El argentino venía mejorando su tiempo cuando perdió el control en una curva por tocar el piano. Reconoció que fue una “qualy difícil” por la lluvia, el poco grip y el spray.

Por Alejo Pombo

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará desde el 15° puesto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, luego de un error en la parte final de la clasificación que frustró una vuelta que lo mantenía competitivo. Tras la sesión, el joven corredor resumió su sensación con dos palabras: “Una pena”.

Colapinto había tenido un sólido rendimiento en la Q1, donde terminó 11° y logró avanzar cómodamente a la Q2. Sin embargo, en la segunda tanda no consiguió repetir esa actuación, en parte por la mejora de las condiciones de pista producto de la lluvia y del avance de la sesión.

En su penúltima vuelta, cuando venía mejorando considerablemente, perdió el control del auto. “En la anteúltima vuelta venía bajando mucho y toqué el piano en la penúltima curva y se me puso todo de costado”, explicó.

“Es una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si llegaba a Q3, pero 11 quedaba seguro”, agregó el corredor argentino.

Colapinto también describió la jornada como “una qualy difícil”, marcada por el poco grip y el spray que complicaba la visibilidad y la tracción.

La carrera del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la 22ª fecha del campeonato 2025 de Fórmula 1, se disputará este domingo a la 1 de la madrugada. Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en un año especialmente complicado para Alpine.