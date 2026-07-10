Gritos e insultos: el tenso enfrentamiento entre Caruso y un diputado

Un debate sobre la Selección argentina terminó en un fuerte cruce entre Ricardo Caruso Lombardi y el diputado Aldo Leiva. Ambos intercambiaron acusaciones e insultos en vivo y luego continuaron la polémica con nuevas declaraciones.

El exentrenador Ricardo Caruso Lombardi y el diputado nacional de Unión por la Patria, Aldo Leiva, protagonizaron un fuerte cruce en televisión durante un debate sobre el presente de la Selección argentina en el Mundial 2026. La discusión, que comenzó con diferencias futbolísticas, escaló rápidamente a un intercambio de descalificaciones personales y acusaciones mutuas.

El episodio ocurrió durante una emisión del programa A Dos Voces, por TN, donde se analizaba el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el clima político alrededor de la participación argentina en la Copa del Mundo.

La tensión comenzó cuando Leiva cuestionó las opiniones del exdirector técnico y lo calificó como «vendehumo». Además, sostuvo que Caruso «siempre dirigió equipos de la B» y afirmó que estaba esperando una eliminación de la Selección para respaldar sus críticas al funcionamiento del equipo.

Aunque ya había dejado la mesa del programa, Caruso respondió desde fuera de cámara. «¿Vos quién sos? Es la primera vez que te veo la cara», lanzó, visiblemente molesto, mientras acusaba al legislador de faltar el respeto.

Leiva redobló la apuesta y cuestionó la trayectoria internacional del entrenador. «¿A quién le ganaste? ¿Por qué no te fuiste a dirigir afuera? Porque nadie te quiso llevar», expresó durante el intercambio.

La respuesta de Caruso volvió a subir el tono del enfrentamiento. Entre otras frases, ironizó sobre la apariencia del diputado y sostuvo: «Si te veo, te pido una Coca. Tenés pinta de mozo». También lo criticó por su actividad política y aseguró que lleva más de tres décadas trabajando en el fútbol argentino.

Horas después del episodio, Leiva volvió a referirse al tema en declaraciones radiales y mantuvo sus cuestionamientos. «Él sabe de fútbol como yo sé de chino», afirmó, al tiempo que calificó al exentrenador como «nefasto», «deplorable» y «vendehumo». También rechazó los comentarios sobre su aspecto físico y aseguró que no considera ofensivo que lo comparen con un mozo.

El enfrentamiento tuvo una amplia repercusión en redes sociales, donde se viralizaron los videos del intercambio y se multiplicaron las opiniones sobre el nivel del debate televisivo. Mientras tanto, la discusión quedó rápidamente eclipsada por la expectativa que genera el partido del sábado entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.