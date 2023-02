Hay persecución judicial contra Cristina Kirchner dijo Cerruti

Por Ale Pombo

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró que «hay una persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la vez que remarcó que «la causa en la que fue condenada es inventada».

«Lo que el Gobierno entiende es que hay una persecución judicial contra la vicepresidenta», sostuvo en la habitual conferencia de prensa de los jueves y agregó: «La causa en la que fue condenada es inventada, no tiene pies ni cabeza. Ella fue llevada con la intención firme de condenarla y, por lo tanto, de inhabilitarla que es proscribirla a participar de las próximas elecciones».

La vocera de Gobierno detalló que las proscripciones pueden ser políticas y judiciales, y aclaró que las inhabilitaciones judiciales suelen utilizarse como forma de proscripción política.

«El Presidente cree absolutamente que Cristina Fernández de Kirchner no tiene nada que ver con todo aquello que se le imputa en esta causa judicial y que el intento de inhabilitarla que ahora no es firme, pero que puede serlo en cualquier momento, en una año electoral es una herramienta de la justicia para usarlo en cualquier momento y lo que busca es que no pueda participar de las situaciones electorales que se dan en la Argentina», desarrolló Cerruti.

En las últimas horas, el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi se expresó en la misma sintonía al asegurar que «Cristina (Kirchner) está proscripta y eso es malo para la democracia».

«Está proscripta porque ella, inteligentemente, cuando anunció que no va a ser candidata se imaginó que si seguía diciendo que sería candidata la Justicia iba a acelerar los tiempos y convertir lo que hoy no es una sentencia firme en una definitiva. Podía llegar a suceder lo que sucedió con Lula en la primera elección», afirmó Rossi en declaraciones a Página 12.

En otro pasaje de la conferencia y al ser consultada sobre la posibilidad de expropiar Edesur, Cerruti respondió: «Todas las posibilidades son analizadas».

Lo hizo luego de que el Gobierno multara por mil millones a la empresa por los reiterativos cortes en el suministro producidos la última semana. Además, asistirán veedores para controlar la situación.

Fuentes de Gobierno aseguraron que se trata de una primera medida, pero que el Presidente no descarta aumentar la dureza de las sanciones.

Además, la portavoz indició: «El Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existen y son posibles para cuidar lo que tiene que cuidar, que son los usuarios, los ciudadanos argentinos».

«En el caso de Edesur, el nivel de maltrato a los consumidores lo venimos viendo durante los últimos años y ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa y la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones están haciendo y cuál es la responsabilidad de la empresa», sumó.

El detalle de la Mesa del Frente de Todos.

El planteo sobre el intento de proscripción a la vicepresidenta es sostenido por casi todas las fuerzas del Frente de Todos, y estará en el temario de la Mesa Nacional que tendrá lugar esta tarde en la sede porteña del Partido Justicialista (PJ) ubicada en Matheu 130.

Junto a Alberto Fernández irán el canciller, Santiago Cafiero; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Por el Frente Renovador darán el presente la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ruben Eslaiman; el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; ministro de Transporte, Diego Guliano; la titular de Aysa, Malena Galmarini y se estima que asistirá el jefe del Palacio de Hacienda, Sergio Massa.

Si bien no hay mayor presión que la presencia del ministro del Interior y dirigente de La Cámpora, Eduardo «Wado» de Pedro, por el sector que responde a la vicepresidenta se cree que asistirán Andrés «El Cuervo» Larroque; la senadora María Teresa García y el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde.

También, irán cinco gobernadores en representación de la liga que serán Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chacho), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut).

Además, los tres dirigentes de la CTG, Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky protagonizarán el debate camino a la delimitación de la estrategia electoral.