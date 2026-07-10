Milei reunió al Gabinete para avanzar con la reforma del Banco Central

Tras participar del Tedeum por el Día de la Independencia, Javier Milei reunió a su Gabinete para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El Gobierno busca enviar el proyecto al Congreso como una de las principales apuestas de su agenda económica.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno pretende enviar al Congreso en las próximas semanas.

El encuentro se realizó luego del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana y tuvo como eje la presentación de los primeros lineamientos del anteproyecto elaborado por el equipo económico, con el objetivo de redefinir el funcionamiento del Banco Central y fortalecer el esquema monetario impulsado por la administración libertaria.

Según trascendió desde el Poder Ejecutivo, durante la reunión se analizaron los principales cambios que incluirá la iniciativa, considerada por Milei como una herramienta central para consolidar la estabilidad monetaria y evitar el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión.

El Presidente ya había mantenido una reunión de trabajo el martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el equipo económico para avanzar en la redacción del proyecto. En esta oportunidad participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el resto de los ministros nacionales.

También asistieron el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Antes del encuentro, Milei y los integrantes del Gabinete saludaron desde el balcón de la Casa Rosada a las personas que se encontraban en la Plaza de Mayo tras las actividades oficiales por el 9 de Julio.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central constituye uno de los proyectos prioritarios del Gobierno para esta etapa de gestión. Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo figuran reforzar la independencia de la autoridad monetaria, limitar el financiamiento del Tesoro y consolidar un marco institucional orientado a preservar la estabilidad de precios, en línea con el programa económico vigente.

La iniciativa también recibió señales positivas por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno y expresó su apoyo a las reformas destinadas a fortalecer el funcionamiento del Banco Central, en la antesala de la visita que la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, tiene previsto realizar a la Argentina hacia fines de julio para mantener reuniones con las autoridades nacionales.