Por Gabriel Rodriguez

El censo se realizó con normalidad y pocas personas se negaron a responder el cuestionario, según autoridades provinciales.

Aunque aún no hay datos preliminares del relevamiento, autoridades provinciales aseguraron a El Diario de la República que el Censo Nacional se llevó adelante este miércoles con normalidad, sin grandes dificultades y con una gran adhesión de la población.

«Se desarrolló con normalidad en toda la provincia, no ha habido inconvenientes», marcó el director provincial de Estadística y Censos, Néstor Arellano, minutos después de las 18. El funcionario aclaró que tras ese horario, algunos encuestadores siguieron recorriendo sus manzanas asignadas para cerciorarse de haber encuestado a la mayor cantidad de la gente, pero que sería solo para algunos casos puntuales.

«No hemos tenido noticias de que haya habido problemas o dificultades con algún entrevistado, todo se desarrolló de manera normal», coincidió el coordinador del censo a nivel provincial Juan Carlos Miceli. «Tuvimos muchísimo trabajo, hubo casos puntuales que no son representativos para nada, de gente que no quiso atender al censista por razones personales. Pero no es representativo, el número más importante de la población nos ha contestado», remarcó.

Arellano recordó que las multas por no participar pueden llegar hasta los 106 mil pesos.

Semana de recuperación

Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es quien determinará los próximos pasos a seguir y publicará las cifras parciales, Miceli adelantó que durante la semana buscarán realizar una «recuperación, supervisión» para poder censar a aquellos ciudadanos rezagados, ya sea por distintas razones, como por ejemplo, haber participado de una actividad esencial. «En esa semana estaríamos volviendo donde nos quedan viviendas sin censar, por falta de tiempo del censista, si no pudo completar su recorrido, a partir de mañana (jueves) o pasado (viernes)», detalló.

«Si la persona dejó alguna comunicación de alguna vivienda que no fue censada, se toma el cuestionario en la etapa de recuperación, pero si la vivienda aparece como desocupada, o abandonada no hay forma de saber si en esa vivienda había alguien», agregó Arellano.