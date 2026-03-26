Golpe a las redes: la Justicia de EE.UU. falla contra Meta y YouTube

Un jurado de Los Ángeles condenó a Meta y YouTube por diseño “adictivo”. Deberán pagar US$ 3 millones y podrían enfrentar daños punitivos mayores. El fallo apunta al producto, no al contenido, y esquiva la protección legal histórica. Podría marcar un antes y un después para toda la industria tecnológica.

Por Alejo Pombo

Fallo histórico en EE.UU.: condenan a Meta y YouTube por el diseño “adictivo” de sus plataformas

Un jurado de Los Ángeles marcó un antes y un después en la relación entre las redes sociales y la Justicia. En una decisión considerada histórica, responsabilizó a Meta y a YouTube por los daños sufridos por una joven a raíz del uso compulsivo de sus plataformas, y ordenó una indemnización inicial de 3 millones de dólares.

El veredicto, dictado por la Corte Superior local tras seis semanas de juicio, no apuntó al contenido publicado por terceros, sino al corazón del modelo digital: el diseño mismo de los productos. El jurado concluyó que herramientas como el scroll infinito, la reproducción automática y las notificaciones constantes fomentan conductas adictivas, especialmente en menores, y que las empresas no advirtieron adecuadamente sobre esos riesgos.

La demandante, identificada como K.G.M. —y presentada en el juicio como Kaley—, relató que comenzó a usar YouTube a los 6 años y Instagram a los 9. Según su testimonio, esa exposición temprana derivó en una dependencia progresiva que afectó su autoestima, deterioró sus vínculos sociales y contribuyó a problemas de salud mental. Durante el proceso, aseguró que abandonó actividades, tuvo dificultades para relacionarse y desarrolló una comparación constante con otros usuarios.

El jurado distribuyó la responsabilidad: el 70% de la indemnización deberá ser afrontado por Meta (US$ 2,1 millones) y el 30% restante por YouTube (US$ 900.000). Pero el punto más delicado para la industria es otro: los jurados también determinaron que hubo “malicia o conducta abusiva”, lo que abre la puerta a una segunda etapa de daños punitivos que podría elevar significativamente la cifra final.

El fallo logra esquivar uno de los principales escudos legales de las plataformas en Estados Unidos: la Sección 230 de la Communications Decency Act, que históricamente las protegió de responsabilidades por contenidos de terceros. En este caso, la estrategia fue distinta: los abogados centraron la acusación en el diseño del producto, planteándolo como defectuoso.

El caso fue seleccionado como “bellwether”, una figura clave cuando existen miles de demandas similares. Su resultado no define automáticamente los demás expedientes, pero funciona como termómetro de cómo podrían fallar futuros jurados frente a los mismos argumentos.

El impacto ya se siente. Esta causa forma parte de una ola de litigios en California contra gigantes tecnológicos por daños a la salud mental de niños y adolescentes. Empresas como TikTok y Snap optaron por acuerdos previos, mientras que Meta y Google —matriz de YouTube— eligieron ir a juicio.

Desde las compañías, la reacción fue inmediata. Meta expresó su desacuerdo con el veredicto y analiza los próximos pasos legales. Google, en tanto, anunció que apelará y sostuvo que el fallo “malinterpreta” la naturaleza de YouTube, al que considera una plataforma de streaming construida de forma responsable.

Para los especialistas, el verdadero riesgo no está en los 3 millones iniciales, una cifra menor para estas empresas, sino en lo que puede venir: si la Justicia comienza a exigir rediseños profundos, el modelo de negocio basado en maximizar la atención y vender publicidad podría entrar en crisis.

El fallo llega, además, en un contexto de creciente presión global. En paralelo, otro jurado en Nuevo México condenó recientemente a Meta a pagar 375 millones de dólares por no proteger a menores frente a depredadores en sus plataformas. Y voces influyentes como Tim Berners-Lee ya impulsan restricciones más duras, como prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

En tribunales, medios y el propio sector tecnológico, empieza a instalarse una comparación incómoda: el posible “momento Big Tobacco” de las redes sociales. Es decir, el inicio de una ofensiva judicial que no solo cuestiona lo que ocurre dentro de las plataformas, sino cómo están diseñadas para que ocurra.

Por primera vez, un jurado estableció que el problema no es solo lo que se publica, sino el producto en sí. Y esa diferencia puede cambiarlo todo.