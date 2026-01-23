Giro inesperado: El Parlamento Europeo judicializa el acuerdo con el Mercosur y frena su ratificación

El Parlamento Europeo ha paralizado indefinidamente el acuerdo comercial con el Mercosur al solicitar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) un dictamen sobre su legalidad. La medida congela un proceso que parecía irreversible tras el reciente aval de los embajadores en Bruselas, dejando el tratado comercial más grande del mundo supeditado a la interpretación de los jueces de Luxemburgo.

Por Alejo Pombo

ESTRASBURGO.– El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que parecía haber superado su último gran obstáculo político hace apenas dos semanas, ha sufrido un frenazo que podría ser definitivo.

En una maniobra de alta tensión institucional, el Parlamento Europeo ha remitido el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictamine si el texto es compatible con los tratados fundacionales de la comunidad.

Esta decisión implica, en términos prácticos, la suspensión inmediata del proceso de ratificación. Hasta que los jueces de Luxemburgo no emitan una sentencia firme, el acuerdo no podrá avanzar, lo que sumerge años de negociaciones en una nueva etapa de incertidumbre legal.

Lo más sorprendente de este movimiento es su oportunidad política. Hace solo 12 días, el acuerdo había recibido el visto bueno por mayoría cualificada en la reunión de embajadores en Bruselas, un hito que la Comisión Europea celebró como el paso final hacia la implementación. Sin embargo, la Eurocámara ha decidido ejercer su facultad de control, cuestionando si las cláusulas comerciales y ambientales del pacto vulneran las normativas comunitarias vigentes.

Ahora, la pelota está en el tejado del TJUE. Los tiempos de la justicia europea suelen medirse en meses, o incluso años, lo que en la práctica supone un «freno de mano» para las aspiraciones exportadoras de los países del Mercosur y para la estrategia de diversificación comercial de la UE. Mientras tanto, el pacto queda en un limbo jurídico que obliga a las potencias involucradas a replantear sus estrategias para el 2026.