Ghana le ganó 3 a 2 a Corea del Sur

Por Alan Fox

La selección de Ghana se impuso por 3-2 a Corea del Sur, en un encuentro válido por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022, que también integran Uruguay y Portugal.

Los goles del equipo africano en la primera etapa fueron anotados por Mohammed Salisu y Mohammed Kudus, a los 24 y 34 minutos, respectivamente.

En el segundo tiempo, el delantero coreano Cho Gue-Sung anotó un doblete (13 y 16 minutos) para igualar transitoriamente, mientras que Mohammed Kudus volvió a convertir para darle el triunfo definitivo a Ghana a los 23 minutos.

La victoria dejó a Ghana con tres unidades (al igual que Portugal), mientras que los coreanos se mantienen con un punto y ya quedaron sin chances de clasificar a la próxima fase. Portugal (3) y Uruguay (1) juegan desde las 16 (hora argentina).

El conjunto asiático tomó la iniciativa del partido con presión en campo rival y con buen manejo de pelota en los primeros minutos del partido.

Los dirigidos por el técnico portugués Paulo Bento, si bien tuvieron el control de las acciones, no pudieron llevar peligro certero al arco cubierto por Lawrence Ati.

Ghana, en tanto, estuvo impreciso, sin poder controlar el mediocampo y con falta de conexión entre los volantes y los delanteros.

Sin embargo, a los 24 minutos y luego de un córner, la pelota le quedó servida al defensor Mohammed Salisu para poner en ventaja a su equipo.

Después del gol, el representativo africano tomó la confianza necesaria para seguir intentando llegar al arco rival, mientras que Corea se cayó tanto anímica como futbolísticamente y no pudo volver a ser el mismo del inicio.

A los 34 minutos, un centro desde la derecha de Jordan Ayew le permitió a Mohammed Kudus anotar de cabeza el segundo gol de su equipo.

El seleccionado dirigido por el entrenador Otto Addo fue efectivo cada vez que pudo llegar al arco defendido por Kim Seung-gyu y así pudo marcar la diferencia en la primera mitad del partido.

Los coreanos, sobre el final de los primeros 45 minutos, crecieron con la pelota, volvieron a tomar confianza y se acercaron al arco rival con remates de afuera, aunque sin poder llegar con claridad con jugadas colectivas.

En el inicio de la segunda etapa, los asiáticos salieron más decididos para intentar descontar y volver a ponerse en partido.

Así, con dos centros desde el sector izquierdo el delantero coreano Cho Gue-Sung anotó en dos ocasiones para igualar el marcador, a los 13 y 16 minutos.

Cuando Corea se perfilaba para dar vuelta el resultado, los ghaneses volvieron a ser efectivos y en un ataque veloz por la izquierda Mohammed Kudus volvió a convertir para dejar a su equipo arriba nuevamente.

Hasta el final el trámite fue bastante intenso con Ghana defendiendo el triunfo con orden e inteligencia ante una Corea que intentó hasta último momento, aunque no le alcanzó.

En la tercera y última jornada del Grupo H, Ghana enfrentará a Uruguay, mientras que Corea del Sur jugará frente a Portugal.

=Síntesis=

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo-Young, Kwon Chang-Hoon, Jeong Woo-Yeong, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung. DT: Paulo Bento.

Ghana: Lawrence Ati; Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus; André Ayew, Iñaki Williams, Jordan Ayew. DT: Otto Addo.

Goles: en el primer tiempo: 24min. Salisu (GH); 34min. Kudus (GH); en el segundo tiempo: 13min. y 16min. Gue-Sung (C); 23min. Kudus (GH).

Amonestados: Woo-Young (C), Amartey (GH), Lamptey (GH), Young-Gwon (C).

Cambios: al inicio de la segunda etapa, Na Sang-Ho por Woo-Yeong (C); en el segundo tiempo: 11min. Lee Kang-In por Chang Hoon (C); 33min. Daniel-Kofi Kyereh por Ayew (GH), Denis Odoi por Lamptey (GH), Kamaldeen Sulemana por Ayew (GH), Hwang Ui-Jo por Woo Young (C). 42min. Abdul Rahman Baba por Mensah (GH).

Estadio: Education City.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)