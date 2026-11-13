Mauricio Pochettino acordó su llegada al Manchester United hasta 2029

El entrenador argentino acordó un contrato hasta 2029 y reemplazará a Michael Carrick, despedido por los malos resultados. Manchester United deberá pagar unos 10 millones de dólares para liberarlo de su vínculo con Estados Unidos. Su debut será ante Liverpool, el 22 de noviembre.

Mauricio Pochettino acordó su llegada al Manchester United y volverá a dirigir en la Premier League con un contrato por dos años y medio, hasta mediados de 2029. El entrenador argentino reemplazará a Michael Carrick, despedido este jueves tras el flojo comienzo de temporada del equipo inglés, y su contratación será oficializada en las próximas horas.

La operación representa un importante desembolso para los Diablos Rojos, que deberán pagar la cláusula de rescisión incluida en el contrato del santafesino con la Federación de Fútbol de Estados Unidos. La cifra ronda los 10 millones de dólares, equivalentes a unos 7 millones de libras esterlinas, según las informaciones difundidas por medios británicos.

El vínculo de Pochettino con la selección estadounidense había sido renovado en agosto pasado hasta el Mundial de 2030. El entrenador había asumido en septiembre de 2024 y condujo al equipo norteamericano durante la Copa del Mundo de este año, en la que alcanzó los octavos de final.

La salida implica un cambio de rumbo para el proyecto futbolístico de Estados Unidos, que había apostado por su continuidad durante los próximos cuatro años. Sin embargo, la propuesta del Manchester United terminó modificando sus planes.

El desembarco del argentino no será inmediato. Antes de incorporarse a su nuevo equipo, cumplirá con sus compromisos al frente de Estados Unidos en los dos partidos frente a Haití, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, previstos para el 14 y el 17 de noviembre.

Según el cronograma difundido por la prensa inglesa, Pochettino viajará a Manchester el miércoles 18, tendrá su primer entrenamiento con el plantel al día siguiente y debutará el domingo 22 de noviembre frente a Liverpool, en Anfield.

El desafío de recuperar al Manchester United

Pochettino llegará a un equipo que atraviesa una de sus peores crisis deportivas de los últimos años. Manchester United ocupa el puesto 18 de la Premier League, en zona de descenso, y apenas consiguió una victoria en sus primeras diez presentaciones.

La salida de Carrick se produjo después de una serie de resultados negativos que dejaron al club en una situación comprometida. El entrenador había asumido inicialmente en enero de 2026 y consiguió clasificar al equipo a la Champions League, pero no logró sostener ese rendimiento durante la nueva temporada.

Para Pochettino será una nueva oportunidad en el fútbol inglés. Anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea, aunque su etapa más recordada fue en el conjunto londinense, al que llevó hasta la final de la Champions League de 2019, perdida frente al Liverpool.

Ahora tendrá la misión de recuperar a uno de los clubes más importantes de Inglaterra y sacarlo de la zona de descenso, en un desafío que comenzará nada menos que ante uno de sus históricos rivales.