Gaspi y Vignale compartían proyectos, viajes y una amistad inseparable

Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale murieron en el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro. La amistad entre ambos había quedado reflejada en proyectos, viajes y publicaciones compartidas en redes sociales.

La tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro dejó una profunda conmoción en el mundo digital y audiovisual argentino. Entre las seis víctimas fatales del choque de helicópteros se encontraban el youtuber Gaspar “Gaspi” Prim Díaz y el director y productor Lucas Vignale, amigos y socios creativos que compartían proyectos desde hacía años.

Ambos viajaban junto al cantante estadounidense Oliver Tree cuando las aeronaves colisionaron en el aire y cayeron sobre una concesionaria de autos en el barrio Recreio dos Bandeirantes. El impacto provocó una explosión y un incendio que terminó con la vida de todos los ocupantes.

Gaspi, de 23 años, se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina gracias a sus videos callejeros, entrevistas espontáneas y un estilo humorístico que lo distinguía en redes sociales. Su saludo “Buenasss” se volvió una marca registrada entre millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok.

Durante 2025 alcanzó una proyección internacional aún mayor tras participar en la “Velada del Año”, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos. Aunque perdió su combate frente al español Perxitaa por nocaut técnico, su presencia en el espectáculo multiplicó su popularidad fuera de Argentina.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Ibai expresó “una absoluta tristeza” y calificó lo ocurrido como “una desgracia absoluta”. En publicaciones anteriores, el creador español había definido a Gaspi como “un personaje diferente, llamativo y con muchísima personalidad”.

Lucas Vignale, por su parte, tenía 28 años y desarrollaba una carrera en ascenso dentro de la industria audiovisual. Había trabajado en videoclips vinculados a artistas como Bizarrap, Trueno y J Balvin, además de dirigir proyectos de cine independiente.

En 2024 codirigió y coescribió “La Pasión”, su primer cortometraje, y este año estrenó “El tren fluvial”, su debut en largometrajes. La película fue reconocida en la sección “Perspectivas” del Festival Internacional de Cine de Berlín.

“Estrenamos nuestra película en Berlín. Todavía nos cuesta ponerlo en palabras”, había escrito Vignale en febrero en sus redes sociales tras la presentación del film en Alemania.

La amistad entre ambos también quedaba reflejada públicamente en redes y producciones compartidas. Después de la participación de Gaspi en la Velada del Año, Vignale le dedicó un mensaje donde destacaba el aprendizaje y el recorrido conjunto.

“Las derrotas son para aprender y eficaces para avanzar en la búsqueda. Aunque ya ganamos con estar acá, juntos y compartiendo en familia”, había escrito el director argentino.

Horas antes del accidente, Vignale compartió imágenes desde Río de Janeiro, entre ellas una fotografía del Cristo Redentor cubierto por niebla y otra de Gaspi descansando frente al mar en una terraza con vista a la costa carioca.

Además de los dos argentinos, entre las víctimas fatales también fue identificado Oliver Tree, músico estadounidense de 32 años conocido internacionalmente por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”.