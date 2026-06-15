Costa de Marfil venció a Ecuador y tomó ventaja en el Grupo E

Ecuador perdió 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026 y quedó complicado en el Grupo E. El equipo de Sebastián Beccacece recibió el gol sobre el final y ahora necesita recuperarse tras la goleada previa de Alemania.

Ecuador perdió 1-0 frente a Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026 y quedó condicionado en uno de los grupos más exigentes del torneo. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece sufrió un duro golpe sobre el final del encuentro disputado en el Lincoln Financial Field y ahora está obligado a sumar en sus próximos compromisos para mantener chances de clasificación.

La derrota tomó todavía más peso después de la contundente goleada 7-1 de Alemania sobre Curazao, resultado que dejó a los europeos como líderes del Grupo E y elevó la presión sobre el seleccionado sudamericano.

Durante gran parte del partido, Ecuador mostró intensidad y generó algunas situaciones claras, aunque volvió a exhibir problemas de eficacia en ataque. Costa de Marfil, en cambio, aprovechó una de sus últimas oportunidades y se llevó tres puntos clave.

La primera llegada peligrosa del encuentro fue para la “Tri”. Apenas comenzado el partido, Moisés Caicedo sacó un potente remate desde afuera del área que pasó cerca del arco defendido por Yahia Fofana.

Con el correr de los minutos, el equipo africano respondió con ataques rápidos por las bandas y comenzó a inquietar a la defensa ecuatoriana. Wilfried Singo tuvo una de las ocasiones más claras con una chilena que pasó apenas desviada.

Antes del descanso, Ecuador estuvo muy cerca de abrir el marcador. Enner Valencia recibió dentro del área y estrelló un remate en el palo en la jugada más clara del primer tiempo para los dirigidos por Beccacece.

El complemento mantuvo la misma intensidad. Gonzalo Plata contó con otra chance importante para Ecuador, pero definió al centro del arco y facilitó la respuesta del arquero marfileño.

Costa de Marfil sostuvo su presión ofensiva y encontró el gol a un minuto del cierre. A los 89 minutos, Singo desbordó por la derecha y envió un centro hacia atrás que terminó en un remate bajo de Amad Diallo. La pelota pegó en el poste derecho de Hernán Galíndez y entró para decretar el 1-0 definitivo.

El conjunto africano celebró así un triunfo fundamental en la pelea por avanzar a octavos de final, mientras que Ecuador quedó obligado a reaccionar rápidamente en una zona donde cada punto puede resultar decisivo.

Más allá de algunos pasajes de buen juego y de las oportunidades generadas, el equipo ecuatoriano volvió a sufrir por su falta de contundencia y terminó pagando caro los errores defensivos en el tramo final.

Ahora, la selección de Beccacece deberá buscar una recuperación urgente en sus próximos partidos si pretende seguir con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial.