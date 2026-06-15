Países Bajos y Japón empataron en un vibrante duelo mundialista

Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en Dallas en un partido vibrante por el Grupo F del Mundial 2026. Todos los goles llegaron en el segundo tiempo y los japoneses rescataron el empate definitivo a un minuto del cierre.

Países Bajos y Japón empataron 2-2 este domingo en Dallas, en uno de los partidos más entretenidos del arranque del Mundial 2026. Después de un primer tiempo sin goles, el complemento ofreció un intenso ida y vuelta con cuatro tantos y emociones hasta el cierre.

El encuentro correspondió al Grupo F, que también integran Suecia y Túnez, y dejó a ambas selecciones con un punto en una zona que promete ser una de las más equilibradas del torneo.

Durante la primera mitad, Japón mostró mayor movilidad ofensiva y generó las situaciones más claras, aunque sin precisión en la definición. Ayase Ueda y Keito Nakamura inquietaron a la defensa neerlandesa con varias llegadas por derecha y remates desde el área.

Países Bajos respondió principalmente mediante el juego aéreo y los avances por las bandas. Los dirigidos por Ronald Koeman encontraron espacios con centros cruzados, pero chocaron varias veces con el arquero Zion Suzuki.

En el cierre del primer tiempo, Japón estuvo cerca de abrir el marcador. Nakamura sacó un disparo que pasó muy cerca del palo y luego Ueda estrelló un remate en la parte externa de la red.

La historia cambió rápidamente tras el descanso. A los cinco minutos del segundo tiempo, Virgil van Dijk conectó de cabeza un centro desde la derecha y puso el 1-0 para los europeos. El remate pegó en el poste antes de ingresar.

La reacción japonesa no tardó en llegar. A los 57 minutos, Nakamura recibió sobre el sector derecho, encaró hacia el centro y definió con un disparo rasante que venció a Bart Verbruggen para establecer el 1-1.

El partido mantuvo un ritmo frenético y Países Bajos volvió a golpear apenas seis minutos más tarde. Crysencio Summerville armó una jugada individual por izquierda y sacó un potente zurdazo que se metió junto al palo para el 2-1.

Cuando parecía que los neerlandeses se quedaban con la victoria, Japón encontró el empate definitivo sobre el final. A los 89 minutos, Daichi Kamada apareció dentro del área y definió con precisión para sellar el 2-2 definitivo.

Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro: ambos equipos terminaron con porcentajes similares de posesión y cantidad de remates al arco. Japón mostró una gran capacidad de reacción, mientras que Países Bajos dejó dudas defensivas pese a su poder ofensivo.

Con este resultado, el Grupo F quedó completamente abierto de cara a la segunda fecha del Mundial.