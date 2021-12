Por Gabriel Rodriguez

El técnico Millonario convocó inesperadamente a una conferencia de prensa en la que confirmó lo que todos los hinchas querían oir: continúa como entrenador.

Marcelo Gallardo, a través de una sorpresiva conferencia de prensa, anunció este miércoles su continuidad como entrenador de River Plate, luego de una decisión que meditó en la noche del martes y comunicó este mediodía en River Camp.

«Elijo seguir estando en River, vale la pena seguir un año más. A la noche lo medité, a la mañana se lo comuniqué a Enzo (Francescoli), (Jorge) Brito, el plantel y no quería que pase más tiempo, necesitaba comunicarlo», dijo Gallardo, cuyo contrato finalizaba a fin de año, en tono pausado y tranquilo, con su ropa de entrenamiento.

Cuando Gallardo confirmó su continuidad, cerca de 100 hinchas que se dieron cita en el River Camp, al rayo del sol, festejaron como si fuese un gol de River en el Monumental, con gritos y bocinazos. Sin lugar a dudas, la decisión del «Muñeco» mantuvo en vilo a los hinchas.

«Fue difícil porque no pude cortar la dinámica, no pude aislarme y esto tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar y tomarme un tiempo para reflexionar, después de tantos años en un lugar como este, lo que exige esta institución, necesitaba reflexionar. Y decidir qué iba a hacer», agregó el entrenador más ganador en la historia de River con 13 títulos.

Gallardo, quien continuará una temporada más en River, aceptó que «cada demostración de afecto» lo movilizó, aunque no fue terminante para la evaluación y su respuesta final.

El «Muñeco» hizo el anuncio un día antes del gran festejo en el Monumental por el tercer aniversario de la epopeya en Madrid, el día que River salió campeón de la Copa Libertadores con el triunfo 3-1 ante Boca Juniors, su rival eterno.

«Me parecía lógico y muy sentido que el festejo fuese del hincha, sin tener que esperar un anuncio. Me quería sacar un montón de cosas de encima y que la gente vaya a festejar en paz; no puede haber nada que lo altere», afirmó el ex DT de Nacional de Uruguay.

«No quería atravesar por el momento de angustia del sentimiento del hincha, pero no tengo muchas palabras de agradecimiento del afecto del hincha. Es la manera de sentir, devolviendo ese afecto, renovando mis energías y continuar, que me hace feliz», agregó el entrenador del último campeón del fútbol argentino.

«Sería mentir decir que no me movilizó cada demostración de afecto, igual no estaba esperando eso, necesitaba evaluar por mi persona y claramente pensado que uno está para seguir con este nivel de gestión deportiva. Que haya un ida y vuelta humano me llena de satisfacción», indicó Gallardo.

Para el «Muñeco», las personas «están de paso» en las instituciones, que al fin y al cabo son lo más importante, desde su punto de vista.

«Hay momentos en que depende de vos y otros no, mientras tenga la posibilidad de elegir, elijo seguir estando, seguir perteneciendo, y lo siento así. Más allá que el día de mañana el club sea más prestigioso o de mayor consideración, quedará para toda la vida, pero no por eso te vas a perpetuar. No me quedaría por lo que logramos, me quedo por elección y deseos de estar. Después nunca se sabe», señaló Gallardo.

Gallardo confirmó que no evaluó propuestas para dirigir en otro lugar. El seleccionado uruguayo se mostró muy interesado en contratarlo, pero sin éxito.

«Me llegaron propuestas, las agradecí, pero tenía mucho valor terminar el vínculo como me comprometí y después si quería descansar lo iba a hacer o escuchar posibilidades. Cuando lo decidí, lo sentí. Evalué lo justo y necesario», dijo el entrenador del flamante ganador de la Liga Profesional de Fútbol.

«Después de Racing, me hubiese ido con Benjamín (su hijo menor) a casa en paz, era una manera de terminar el vínculo en paz. Cada día que pasó, todos los días me fueron generando cosas», agregó el «Muñeco».

Gallardo aseguró que está «más viejo y sentimental», pero mantendrá la exigencia laboral con su cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. «Esto requiere esfuerzo, compromiso, con buena energía porque tenés que convencer, tenés que generar en tus jugadores, cuerpo técnico y gente, esa ilusión. Hay que estar preparados para seguir generando todas esas cuestiones», indicó.

«Elijo estar y que mañana los hinchas tengan su fiesta, tranquilos de que vamos a seguir empujando para que esto siga funcionando», concluyó Gallardo.