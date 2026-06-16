El PRO busca recuperar protagonismo y proyectarse como alternativa

Fernando de Andreis aseguró que el PRO trabaja para reconstruir su estructura interna y competir con fuerza en 2027. El dirigente reivindicó el legado del partido, defendió el rol de Mauricio Macri y dejó señales sobre una posible diferenciación respecto de La Libertad Avanza.

El PRO comenzó a delinear su estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y envió una señal de reafirmación partidaria en medio de las tensiones con La Libertad Avanza. A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, el secretario general del partido, Fernando de Andreis, aseguró que la fuerza fundada por Mauricio Macri trabaja para reconstruir su estructura interna y volver a posicionarse como una opción competitiva de gobierno.

“Nos preparamos para ganar”, sostuvo el dirigente, quien destacó que el PRO atraviesa una etapa de reorganización después de las divisiones internas que dejaron las disputas de liderazgo previas a las elecciones de 2023.

De Andreis comparó al partido con “los grandes equipos de fútbol” que acumulan títulos y logros, aunque advirtió que el desafío actual pasa por mirar hacia adelante. “Nuestra vitalidad depende de lo que va a venir”, afirmó al plantear la necesidad de renovar objetivos y fortalecer la presencia territorial de la fuerza.

En ese sentido, explicó que el PRO se encuentra desarrollando un proceso de acercamiento con dirigentes de todo el país. Según detalló, participan de ese trabajo gobernadores, intendentes, legisladores, exfuncionarios y referentes con experiencia de gestión que buscan reconstruir los vínculos internos tras los enfrentamientos que marcaron la competencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina. Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura”, sostuvo el dirigente, en una definición que apunta a reivindicar el rol de la fuerza en la transformación política iniciada durante la gestión de Mauricio Macri.

El mensaje también incluyó referencias al vínculo con el gobierno de Javier Milei. De Andreis recordó el respaldo institucional que el PRO brindó al actual presidente en momentos de fuerte tensión política y cuestionó a sectores opositores que, según afirmó, promovían escenarios de desestabilización durante los primeros meses de gestión.

Al mismo tiempo, hizo alusión a recientes conflictos dentro de La Libertad Avanza y aseguró que algunas de las dificultades que atraviesa el oficialismo habían sido advertidas previamente por Mauricio Macri.

“Ahora tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, una situación que fue advertida por Mauricio el mismo día de su designación”, afirmó el dirigente.

Las declaraciones se producen en un contexto de redefinición del mapa político opositor y de debate sobre el futuro de la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Mientras algunos sectores impulsan acuerdos electorales, otros referentes del macrismo plantean la necesidad de fortalecer una identidad propia y construir una alternativa con capacidad de gestión para los próximos años.

De Andreis insistió en que el objetivo es consolidar una fuerza “consistente y responsable”, capaz de competir electoralmente y volver a ejercer responsabilidades de gobierno. “En cada encuentro reafirmamos dos cosas: nuestro compromiso de cuidar lo logrado hasta acá y nuestra convicción de ser protagonistas”, expresó.

El mensaje concluyó con una definición que resume la estrategia que busca instalar el partido para los próximos años: “No miramos trofeos, nos preparamos para ganar”.