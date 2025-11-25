Franco Colapinto explotó tras el GP de Las Vegas: “el auto fue un desastre”

Franco Colapinto terminó 15º en el Gran Premio de Las Vegas y expresó su fuerte frustración por el bajo rendimiento de su Alpine. El argentino aseguró que el auto fue “un desastre” y que no tuvo agarre en ningún momento. El resultado se sumó a una temporada en la que sigue sin encontrar competitividad.

Por Alejo Pombo

Franco Colapinto cerró un duro fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, donde finalizó 15º tras las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri, y volvió a mostrar su frustración por la falta de rendimiento del Alpine A525.

El argentino, de 22 años, sostuvo que su monoplaza no tuvo ritmo en ninguna instancia de la carrera disputada este sábado por la noche en el circuito urbano estadounidense.

En la zona mixta, Colapinto inició su contacto con la prensa cuestionando incluso el show previo con fuegos artificiales. “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros… Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, dijo ante los micrófonos de ESPN, antes de analizar su rendimiento.

Ya enfocado en la competencia, el corredor bonaerense describió una carrera “frustrante”, marcada por la falta de grip y por un auto difícil de manejar. “Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar; el volante se corría por la parte de atrás”, señaló. También apuntó al golpe recibido en la largada por parte de Alex Albon, que dañó el difusor trasero. “Hoy fue un desastre el auto. No sé si fueron todos los daños que tuve, pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal”, agregó.

Colapinto largó desde la 15ª posición e intentó sostener el ritmo con una estrategia a una sola parada en boxes, donde la detención se extendió a cuatro segundos. Aunque la maniobra no resultó determinante, contribuyó a la pérdida general de tiempo en una carrera en la que Alpine nunca fue competitivo.

Pese al malestar, el piloto completó las 15 carreras disputadas con la escudería francesa, un dato importante para el kilometraje acumulado en su primer año. Con la mirada puesta en 2026, destacó que el próximo cambio de reglamento y la llegada de los motores Mercedes podrían significar una mejora para el equipo.

La carrera quedó en manos de Max Verstappen, quien ganó con Red Bull y continúa firme en la pelea por el título. Tras las descalificaciones de Norris y Piastri, el podio lo completaron George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos de Mercedes. El calendario seguirá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail.