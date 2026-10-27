Destrucción en Chile: un tornado golpeó casas y un colegio

Un tornado de categoría EF-2, con vientos estimados de hasta 218 kilómetros por hora, golpeó la comuna chilena de Requínoa. El fenómeno dañó unas 70 viviendas y un colegio, provocó cortes de electricidad y obligó a suspender servicios ferroviarios. Las autoridades declararon alerta roja y desplegaron equipos de emergencia.

Un tornado de categoría EF-2 azotó el lunes la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins, en la zona central de Chile, y provocó importantes daños en viviendas, un establecimiento educativo y la infraestructura eléctrica. Los reportes oficiales más recientes contabilizaron alrededor de 70 casas afectadas y al menos una persona con lesiones leves.

El fenómeno se registró cerca de las 17:30 y, según la clasificación preliminar de la Dirección Meteorológica de Chile, estuvo acompañado por vientos estimados de entre 179 y 218 kilómetros por hora. La intensidad de las ráfagas arrancó techos, derribó postes y dejó escombros en calles y caminos.

Uno de los lugares más afectados fue el Colegio Tricahue, cuyo gimnasio y parte de la estructura sufrieron graves destrozos. Las autoridades indicaron que no había estudiantes en el establecimiento al momento del tornado. Las clases en la comuna fueron suspendidas mientras se evalúan los daños y las condiciones de seguridad.

El impacto también afectó los servicios esenciales. Más de 8.000 clientes quedaron inicialmente sin suministro eléctrico en Requínoa, mientras las cuadrillas trabajaban para reparar la red. Además, los daños en la infraestructura ferroviaria obligaron a suspender los servicios de trenes entre Rancagua y San Fernando.

Ante la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para Requínoa. Equipos municipales y de emergencia comenzaron a relevar los daños y coordinar la asistencia a las familias afectadas, mientras se desplegaron recursos para retirar escombros y reparar techumbres.

El tornado se produjo durante un sistema frontal que afecta a distintas zonas del centro y sur de Chile. En paralelo, las autoridades mantienen alertas por lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de aluviones en sectores cordilleranos y precordilleranos de la Región Metropolitana.

El episodio volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de las viviendas y de la infraestructura ante fenómenos meteorológicos severos. Las autoridades continúan evaluando los daños y monitoreando las condiciones climáticas para prevenir nuevas emergencias.