Fin de la guerra: el pacto que podría cambiar Medio Oriente

Estados Unidos e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz que podría redefinir el equilibrio geopolítico en Medio Oriente. El memorando de 14 puntos prevé el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, alivio de sanciones y compromisos sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos e Irán quedaron a un paso de formalizar un memorando de entendimiento de 14 puntos destinado a poner fin a meses de conflicto armado, reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo. Aunque el texto todavía no había sido publicado oficialmente al momento de su difusión inicial, su contenido fue revelado por medios internacionales y confirmado por fuentes diplomáticas vinculadas a las negociaciones.

El documento establece un cese inmediato de las hostilidades entre ambas naciones y sus aliados, incluyendo los frentes abiertos en el Líbano. Además, compromete a Washington y Teherán a abstenerse de cualquier acción militar o amenaza mutua y a respetar la soberanía e integridad territorial de cada país.

Uno de los puntos centrales contempla la apertura total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Según el borrador, Irán deberá garantizar la libre navegación comercial entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán en un plazo máximo de 30 días, mientras que Estados Unidos levantará el bloqueo naval impuesto durante el conflicto.

El acuerdo también prevé el inicio de negociaciones formales para alcanzar un pacto definitivo en un plazo de 60 días. Durante ese período, ambas partes deberán avanzar sobre los temas más sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní, el levantamiento integral de sanciones y los mecanismos de supervisión internacional.

En el plano económico, Washington se comprometería a impulsar un programa de recuperación y desarrollo para Irán con financiamiento estimado en al menos 300.000 millones de dólares. El esquema incluiría inversiones, rehabilitación de infraestructura y apoyo para la reconstrucción económica del país persa.

Además, el memorando contempla la flexibilización progresiva de las sanciones estadounidenses e internacionales. Entre las medidas previstas figuran autorizaciones para exportaciones de petróleo y productos petroquímicos iraníes, la liberación de activos congelados y facilidades para operaciones financieras, bancarias y de transporte.

Respecto de la cuestión nuclear, Irán ratificaría por escrito que no desarrollará armas nucleares y mantendrá sin cambios su programa durante la etapa de negociación. La implementación de futuros compromisos quedaría bajo supervisión de organismos internacionales, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El director general del OIEA, Rafael Grossi, celebró el avance diplomático y señaló que ahora comenzará una etapa de trabajo técnico destinada a verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

Si las negociaciones prosperan, el acuerdo definitivo debería quedar respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que le otorgaría carácter internacional obligatorio.

Los principales puntos del memorando incluyen:

* Cese inmediato y permanente de las hostilidades.

* Respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial.

* No intervención en asuntos internos.

* Negociación de un acuerdo final en un plazo de 60 días.

* Levantamiento gradual del bloqueo naval estadounidense.

* Reapertura del estrecho de Ormuz.

* Retiro de fuerzas militares estadounidenses de zonas cercanas.

* Garantías para la navegación comercial internacional.

* Programa de recuperación económica para Irán.

* Alivio progresivo de sanciones internacionales.

* Autorización para exportaciones petroleras iraníes.

* Liberación de activos y fondos congelados.

* Compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares.

* Creación de un mecanismo de supervisión e implementación del acuerdo.