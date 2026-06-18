La prensa internacional celebró otra noche mágica de Leo

Lionel Messi volvió a ser noticia en todo el planeta. Su triplete ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 le permitió igualar un récord histórico y provocó una catarata de elogios de los principales medios deportivos de Europa y América.

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 tuvo un protagonista indiscutido: Lionel Messi. Con un triplete en la victoria 3-0 frente a Argelia en Kansas City, el capitán albiceleste no solo lideró el estreno del campeón del mundo, sino que además volvió a escribir una página histórica en el fútbol internacional y recibió una ola de elogios de los principales medios deportivos del planeta.

A sus 39 años y en su sexta participación mundialista, Messi convirtió tres goles en un mismo partido de Copa del Mundo por primera vez en su carrera. La actuación le permitió alcanzar los 16 tantos en Mundiales e igualar el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la competencia.

La repercusión fue inmediata. Desde Europa hasta América, los principales diarios deportivos dedicaron sus portadas y titulares a la exhibición del rosarino.

En Alemania, el medio Sport Bild resumió la actuación con una frase contundente: «¡Triplete! Show increíble de Messi». En Francia, L’Équipe destacó el valor histórico de la marca alcanzada y aseguró que «el mejor goleador de la historia es Messi».

España también se sumó a la celebración. Marca abrió su cobertura con un enfático «¡Hat-trick de Messi!», mientras que Mundo Deportivo calificó la actuación como una noche «para hacer historia» y luego fue más allá al definir al argentino como «eterno».

Por su parte, el diario AS eligió una descripción breve pero contundente: «¡Histórico Messi!», en referencia a una nueva marca alcanzada por el capitán argentino en la máxima cita del fútbol.

En Italia, La Gazzetta dello Sport destacó el impacto que generó la actuación tanto dentro como fuera del campo de juego. «Messi eterno, triplete en el debut de su sexto Mundial», publicó el histórico periódico deportivo.

Los elogios también llegaron desde el Reino Unido. El Daily Mail calificó al rosarino como «espectacular» y resaltó que lideró una victoria contundente de los vigentes campeones del mundo en el inicio de la defensa del título.

En América Latina, el mexicano Récord recurrió a un término popular entre las nuevas generaciones y definió la actuación del argentino como la de un «Messi en modo GOAT», acrónimo de «Greatest Of All Time» (el mejor de todos los tiempos).

Además del récord goleador, Messi alcanzó otro registro histórico al disputar su partido número 27 en Copas del Mundo, una cifra sin precedentes en la historia del torneo. De esta manera amplió su ventaja como el futbolista con más presencias mundialistas.

La actuación del capitán también fortaleció el arranque de la Selección argentina en el Grupo J y dejó al equipo de Lionel Scaloni en la cima de la zona por diferencia de gol. El próximo desafío será ante Austria, otro de los ganadores de la primera fecha.

Mientras tanto, el impacto de la exhibición de Messi sigue recorriendo el planeta. A más de dos décadas de su debut profesional y luego de conquistar prácticamente todos los títulos posibles, el rosarino volvió a ocupar las portadas del mundo con una actuación que alimenta una vez más el debate sobre su lugar en la historia del deporte.