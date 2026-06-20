Avanza la investigación por los USD 200 mil recibidos por Espert

La fiscalía federal de San Isidro pidió citar a indagatoria a José Luis Espert en una causa por presunto lavado de activos vinculada al empresario Fred Machado. La investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 y en operaciones patrimoniales que buscan determinar el origen y destino de esos fondos.

La investigación judicial sobre los vínculos financieros entre José Luis Espert y el empresario Federico «Fred» Machado sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del exdiputado nacional en una causa por presunto lavado de activos que gira en torno a una transferencia de USD 200.000 recibida por el dirigente liberal en 2020.

La presentación también alcanza al contador Mariano Cosentino y a representantes de la firma Varianza SA, sociedad vinculada a Espert que, según la hipótesis fiscal, habría intervenido en operaciones destinadas a justificar el origen de los fondos bajo investigación.

El expediente se centra en la relación entre Espert y Machado, un empresario argentino que recientemente admitió en Estados Unidos haber participado en maniobras de fraude y lavado de dinero. La Justicia argentina analiza si parte de esos fondos pudieron haber sido canalizados hacia el economista y posteriormente incorporados al circuito legal mediante distintas operaciones patrimoniales.

Entre las transacciones bajo análisis aparecen la compra de vehículos de alta gama y aportes a un fideicomiso denominado Dunas. Para la fiscalía, esos movimientos podrían haber servido para otorgar apariencia lícita a dinero cuyo origen es objeto de investigación.

Uno de los principales elementos de la causa es una transferencia por USD 200.000 enviada por Machado a una cuenta vinculada a Espert. El exlegislador sostuvo públicamente que el pago correspondió a servicios de consultoría económica prestados para un proyecto minero en Guatemala y aseguró que la operación fue legal y declarada.

Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación. Entre otros puntos, los investigadores señalaron que no encontraron evidencia suficiente que acreditara la prestación efectiva de los servicios profesionales mencionados en el contrato ni la ejecución del proyecto minero en los términos descriptos.

La causa tuvo un fuerte impulso en las últimas semanas luego de que Machado reconociera su responsabilidad en delitos económicos ante la Justicia estadounidense. Ese escenario fortaleció las sospechas sobre diversas operaciones financieras realizadas con personas de su entorno empresarial y político.

Mientras el juez federal Lino Mirabelli evalúa el pedido de indagatoria, Espert continúa bajo medidas cautelares que restringen la disposición de parte de sus bienes y activos. La investigación permanece en etapa de instrucción y todavía no existe una resolución judicial sobre la responsabilidad penal del exdiputado.

De aceptar el planteo del fiscal, el magistrado deberá fijar fecha para que Espert brinde declaración indagatoria, un paso procesal clave que le permitirá conocer formalmente los hechos que se le atribuyen y ejercer su defensa ante la Justicia.