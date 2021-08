Por Alejo Pombo

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el acuerdo con el FMI «aún no está cerrado», y garantizó que «no voy a firmar algo que dañe a los argentinos».

«Seguimos discutiendo. Tenemos la voluntad de encontrar un acuerdo, pero que no dañe a los argentinos», enfatizó el jefe de Estado.

Según Fernández: «Ese acuerdo va a comprometer a muchas generaciones y yo no quiero comprometer a los argentinos en años venideros. Podría firmar un acuerdo y mi Gobierno no pagar nada porque me liberaría. Pero yo quiero resolver el problema de la Argentina y tenemos que discutir las tasas de interés y los plazos».

«Para que los argentinos no nos olvidemos: (Mauricio) Macri endeudó a Argentina por encima de sus posibilidades. El FMI también tiene responsabilidad, por prestar semejante suma de dinero a un país en default. Pero yo creo que vamos bien en las negociaciones», enfatizó.

Y reclamó al Fondo Monetario: «Que nos rebaje la tasa, porque esa tasa quedó fijada para un crédito impagable. Lo estamos discutiendo, lo planteamos en el G20 y ante Gobiernos europeos».

Según explicó recientemente el ministro de Economía, Martín Guzmán, la Argentina paga al FMI por el acuerdo stand-by que acordó Macri, sobrecargos por tasa que representan unos U$S 950 millones anuales.

En tanto, Fernández aseguró -en declaraciones a radio Diez-: «No hay un límite temporal (para acordar). Quisiéramos hacerlo cuanto antes, pero no a costa de los argentinos».

Además, dijo: «El FMI nos da diez años (de plazo) y yo planteo (a ese organismo) que, producto de la pandemia, debería revisarse y extenderse ese plazo».

«No queremos financiamiento, queremos tiempo. Es un planteo que voy a seguir y mientras no lo tengamos acordado no lo vamos a firmar. Los que me apuran a firmar es porque quieren que yo me haga cargo de la deuda del Gobierno anterior», sentenció.

El Presidente sostuvo también que «en la historia argentina, nadie tomó la cantidad de deuda que tomó Macri en el tiempo en que lo hizo. Y y mucho menos se comprometió a pagarlo en el tiempo en que él se comprometió a pagarlo».

En cambio, afirmó que tomar deuda en pesos, como hace la gestión actual, «es manejable, porque es en moneda propia y generalmente es interestatal».

«Macri pone todo en el mismo paquete y le miente a la gente con un descaro que asombra. Explicó que se tomaba deuda en dólares para pagar deuda en pesos», se quejó.

Esta semana, el ex presidente acusó a su sucesor de tomar más deuda que durante el mandato anterior.