Federico Pinedo desestima la posibilidad de ruptura de relaciones entre Argentina y España

Por Gabriel Rodriguez

Federico Pinedo, representante argentino ante el G20, aseguró que «no hay ninguna posibilidad» de que Argentina y España rompan relaciones diplomáticas a raíz de los recientes cruces verbales entre los presidentes Javier Milei y Pedro Sánchez. Pinedo instó a «desescalar el conflicto» para preservar la relación bilateral.

Llamado a la Desescalada

En declaraciones a la señal Directv DNews, Pinedo enfatizó la necesidad de manejar la situación con calma. «Frente a un conflicto generado por dichos de unos presidentes sobre otros, lo que hay que hacer es desescalar el conflicto para ponerlo en el marco de la relación entre los Estados, países y pueblos, porque eso es lo relevante, lo que manda. Así que no habrá una confrontación entre los dos países y los dos pueblos», afirmó.

Relaciones Estratégicas

Pinedo destacó la importancia estratégica de la relación con España, describiéndola como «excepcionalmente buena». Subrayó el papel crucial de España en las negociaciones en curso entre la Unión Europea y el Mercosur para un tratado de libre comercio. «Estamos negociando en este momento con la Unión Europea un tratado de Libre Comercio, con el Mercosur. Y el abanderado de los países frente a sus colegas europeos es España. Y la Argentina es la puerta de entrada a América Latina para España», explicó.

Enfoque a Largo Plazo

El ex legislador del PRO insistió en que la solidez de la relación bilateral no depende de las emociones o las relaciones personales de los presidentes. «La relación es muy potente y no depende del mal humor o de la buena relación de dos personas españolas y argentinas, ni aún siendo sus presidentes. Ese es el panorama visto desde arriba, el panorama grande», concluyó Pinedo.

Contexto del Conflicto

El conflicto surgió tras comentarios ofensivos de Javier Milei sobre María Begoña Gómez Fernández, esposa de Pedro Sánchez, durante un acto del partido Vox en España. Las declaraciones generaron una fuerte reacción del gobierno español y del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien condenó los ataques personales y destacó que no tienen cabida en la cultura europea.

Perspectivas

A pesar de las tensiones, Pinedo insiste en que las relaciones diplomáticas entre Argentina y España se mantendrán firmes y que el enfoque debe estar en la cooperación y el entendimiento mutuo. La comunidad internacional sigue de cerca este conflicto, esperando que las tensiones se reduzcan y que prevalezcan los intereses comunes y la diplomacia.