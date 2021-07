Por Alejo Pombo

«En aquellos municipios que estén en fase 4, se va a aumentar el aforo en un 20% para aquellas personas que estén vacunadas. Para eso hay que presentar el carnet de vacunación, la tarjeta de código QR o la aplicación Cuidar, donde figura que estas vacunado», aseguró el jefe de gabinete del área de salud bonaerense.

En diálogo con Radio Provincia AM 1270, el funcionario agregó: «Con una dosis es suficiente para poder cumplir con este requisito incluso 21 días de haber recibido la inoculación» Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con «más de ocho millones» de habitantes vacunados, sobre un total de «10 millones de inscriptos», detalló Giorgi.

«Los fines de semana, estamos yendo a los barrios populares para llegar a las personas que no pueden asistir por horarios o movilidad. Vacunamos puerta a puerta, trabajando con organizaciones sociales, para llegar a personas que no pudieron inscribirse porque no tienen acceso a las plataformas virtuales, no pueden trasladarse o trabajan todo el día y no pueden ir en horario laboral. Es algo que está dando muy buenos resultados», afirmó.

Además, aseguró que «cuanto más adelante ingrese la variante Delta al país, mayores serán las posibilidades de avanzar en el plan de vacunación», y que por eso el gobierno de Axel Kicillof «es tan estricto en los controles».

En cuanto a la disponibilidad de vacunas, Giorgi precisó que «con AstraZeneca y Sinopharm estamos cumpliendo», mientras aclaró: «Con Sputnik hay un retraso, pero se está produciendo en la Argentina en el Laboratorio Richmond y se está estudiando la combinación con otras vacunas».

El funcionario pidió «seguir con las medidas de cuidado para retrasar el ingreso de la variante Delta.

Por eso estamos disponiendo que quienes regresen al país hagan una estadía en un hotel por cuatro días y luego en sus hogares para evitar la propagación».