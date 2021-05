Por Alejo Pombo

La joven sería hija del ídolo, quien conoció a su madre biológica en un bar que frecuentaba. Ella fue criada por padres adoptivos pero sabe que el entorno le impidió llegar al 10 para avisarle que estaba embarazada.

Si bien la muerte de Maradona hoy es noticia por su investigación, por la herencia y por los cruces que suele haber entre los involucrados, la realidad es que también hay algunos personajes de esta historia que si bien no son tenidos en cuenta, están esperando por ser reconocidos.

Ese es el caso de Eugenia Laprovittola, supuesta hija de Diego Armando Maradona, quien se encuentra en busca de su identidad en la Justicia. Se suma así a los casos de Magali Gil y Santiago Lara. La joven, nacida en 1995, contó su fuerte historia ayer en «Intrusos» y acusó al abogado de Diego Jr de no dejar avanzar su causa. «El abogado de Diego Jr. hizo que la causa se demore, las otras partes estaban de acuerdo. Mi causa está bien encaminada», remarcó Eugenia.

Lo cierto es que a partir de su relato, Adrián Pallares contó que desde el entorno de Matías Morla le confirmaron una novedad que para ella puede ser muy importante. «Me cuentan que el próximo lunes habrá una reunión entre Morla y D’Alessandro para ver este tema.

Hay una de las hermanas que estaría dispuesta a sacarse sangre para que se avance y se sepa si son sus sobrinos», confesó. Según contó el periodista esa acción estaba prevista hacerla desde hace tiempo pero mientras Diego estaba vivo fue imposible porque él se negaba. Ahora que Maradona falleció serían sus hermanas las encargadas de cerrar esta historia y saber si los herederos son cinco y si en realidad son ocho.

La joven contó que ella nunca supo que podría ser la hija de Diego hasta que un periodista la puso al tanto del tema. «El primero que me llamó fue un periodista. El primer encuentro fue en Estancia Chica y ahí me empecé a acercar. Ni sabía nada, fui como fanática», recordó la joven. Y sobre su historia personal explicó: «Yo tengo mamá y papá del corazón, me enteré hace meses que podía ser la hija de Diego. Mis papás me acercaron los papeles de la adopción.

Ellos creían que mi padre biológico era otro, no Diego. Ella (su madre biológica) trabajaba en un bar donde Diego iba siempre. Ahí se conocieron y no duró mucho la relación.

Ella me contó que ella intentó decirle a Diego que estaba embarazada pero que el entorno la apartó», comentó. Y enfatizó: «Yo quiero reclamar mi identidad. Después mi parte de la herencia haría lo que quería Diego, donar todo. Yo estoy tranquila, no estoy haciendo mal a nadie.

Gente cercana a él (Diego) me dijo que él sabía». Ahora habrá que esperar las novedades la semana que comienza para saber si en un laboratorio privado una de las hermanas de Diego cumple con el trámite, algo que no pondrá para nada contentas a Dalma, Gianinna y demás herederos.