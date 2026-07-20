Cinco muertos, heridos y viviendas destruidas tras un terremoto en Perú

Un terremoto de magnitud 5,1 y sus réplicas dejaron al menos cinco muertos y más de 20 heridos en la región peruana de Junín. El sismo provocó derrumbes, destruyó viviendas y monumentos históricos, mientras continúan los operativos de rescate y asistencia a los afectados.

Un fuerte terremoto sacudió la región central de Perú y dejó al menos cinco muertos y más de 20 heridos, además de importantes daños materiales en localidades del departamento de Junín. El movimiento sísmico, seguido por varias réplicas, provocó derrumbes de viviendas, afectó edificios históricos e interrumpió el servicio eléctrico en distintos sectores, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el sismo principal alcanzó una magnitud de 5,1 y se registró durante la noche del sábado con epicentro en la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín, a unos 300 kilómetros al este de Lima. Minutos más tarde se produjo una réplica de magnitud 3,7, que agravó los daños en las zonas afectadas.

Las mayores consecuencias se registraron en el distrito de Chongos Bajo, donde colapsó el monumento religioso Cani Cruz y se produjeron derrumbes en el antiguo convento Santiago de León. Además, decenas de viviendas de adobe sufrieron daños estructurales o quedaron destruidas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que equipos de rescate, bomberos, personal sanitario y brigadas de Defensa Civil continúan trabajando en la evaluación de daños, la búsqueda de personas afectadas y la asistencia a las familias damnificadas. Los heridos fueron derivados principalmente al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo.

Las autoridades también reportaron cortes de energía eléctrica y daños en caminos e infraestructura urbana, mientras se realizan inspecciones para determinar el alcance total de las pérdidas materiales y verificar la estabilidad de edificios públicos y privados.

Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, donde se produce cerca del 85% de los terremotos registrados en el planeta. Debido a esta condición geológica, los organismos de emergencia mantienen protocolos permanentes de respuesta ante este tipo de fenómenos.