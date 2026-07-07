España sigue invicta y dejó sin Mundial a Portugal y a Cristiano Ronaldo

España derrotó 1-0 a Portugal con un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. La eliminación marcó además la despedida de Cristiano Ronaldo, quien disputó a los 41 años su última Copa del Mundo.

España se clasificó este martes a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Portugal en el clásico ibérico disputado en el AT&T Stadium de Dallas. El equipo dirigido por Luis de la Fuente resolvió un encuentro muy parejo con un gol de Mikel Merino en tiempo de descuento y mantuvo su invicto en el certamen.

El único tanto del partido llegó a los 91 minutos. Tras una jugada elaborada por el sector izquierdo, Merino apareció dentro del área para definir y desatar el festejo español cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario.

La derrota marcó además la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales. A los 41 años, el capitán portugués disputó la que había anunciado como su última Copa del Mundo y cerró una carrera histórica con la selección de su país.

España volvió a exhibir su solidez defensiva y, una vez más, terminó el partido sin recibir goles. El conjunto de Luis de la Fuente controló gran parte del segundo tiempo y encontró el premio a su insistencia cuando el reloj ya marcaba el tiempo añadido.

El encuentro fue muy equilibrado y tuvo situaciones claras para ambos equipos desde el comienzo. A los siete minutos, Mikel Oyarzabal desperdició un mano a mano frente a Diogo Costa, mientras que poco después Cristiano Ronaldo respondió con un remate que controló sin inconvenientes Unai Simón.

Las figuras de ambos arqueros fueron determinantes durante gran parte del partido. Diogo Costa evitó el gol español con dos atajadas consecutivas ante Lamine Yamal y Álex Baena, mientras que Unai Simón respondió con una doble intervención espectacular frente a João Félix y Cristiano Ronaldo.

Portugal también estuvo cerca de romper el empate antes del descanso, cuando un remate de Nuno Mendes se desvió en Pedro Porro y se estrelló en el travesaño.

En el complemento, España asumió el protagonismo y comenzó a inclinar el desarrollo. Álex Baena volvió a exigir a Diogo Costa y Dani Olmo estuvo muy cerca de convertir, pero Rúben Dias salvó sobre la línea cuando el arquero ya estaba vencido.

El conjunto portugués sufrió además la lesión de Nuno Mendes, quien debió abandonar el campo de juego a los ocho minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Nélson Semedo.

Cuando todo indicaba que el partido se extendería al alargue, apareció Mikel Merino para marcar el único gol de la tarde y sellar la clasificación española.

Con este triunfo, España avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Alemania y Serbia. Portugal, en tanto, quedó eliminado y cerró un ciclo histórico con la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo.