Conmoción en las redes: falleció Chatterbox al volver del velorio de su abuela

El creador de contenido Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, murió en un choque sobre la Ruta 5 cuando regresaba junto a su familia del velorio de su abuela. En el accidente también falleció su padre, mientras que su madre y su hermana resultaron heridas.

El youtuber Sebastián Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió este domingo en un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, en cercanías de Pehuajó. En el mismo siniestro también falleció su padre, Juan Manuel Funes, mientras que su madre y su hermana resultaron heridas y permanecen internadas fuera de peligro. La familia regresaba a la Ciudad de Buenos Aires luego de asistir al velorio de la abuela del creador de contenido.

El choque ocurrió alrededor de las 14.30 y estuvo protagonizado por un Honda Civic, una camioneta Chevrolet S-10 y un camión Scania con acoplado. De acuerdo con las primeras pericias, el impacto se produjo cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso en un tramo recto de la ruta, aunque la mecánica del hecho continúa bajo investigación.

Sebastián Funes, de 27 años, viajaba junto a su padre, quien conducía el automóvil. Ambos murieron como consecuencia del violento impacto. En tanto, Vanesa Batilana y Francesca Funes, madre y hermana del joven, lograron salir del vehículo y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias para asistir a las víctimas y realizar las pericias que permitan establecer las causas del siniestro. La fiscalía de turno quedó a cargo de la investigación.

Según informó el portal local Diario Noticias, los restos de Sebastián y de su padre serán velados en Pehuajó en una ceremonia organizada por la Cooperativa Eléctrica de esa ciudad.

Oriundo de Pehuajó y radicado desde hacía varios años en el barrio porteño de Caballito, Chatterbox era uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares de la Argentina.

Su canal de YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, mientras que en Twitch superaba los 114.000 seguidores y en TikTok había construido una comunidad de más de un millón de usuarios. Sus contenidos, centrados en videojuegos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game, lo convirtieron en una de las figuras más seguidas por el público adolescente y juvenil.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de seguidores y otros creadores de contenido, que destacaron su trayectoria y el impacto que tuvo en la comunidad gamer argentina.