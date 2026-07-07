Mbappé denunció comentarios racistas de una senadora paraguaya tras el Mundial

Kylian Mbappé respondió con dureza a los insultos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026. La Federación Francesa anunció acciones judiciales y calificó las declaraciones como «racistas» e «inaceptables».

Kylian Mbappé repudió públicamente los comentarios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lo insultó en redes sociales tras la eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero francés calificó las declaraciones de «racistas» y «despreciables», mientras que la Federación Francesa de Fútbol anunció que iniciará acciones judiciales por considerar que se trató de un discurso de odio.

La polémica comenzó luego de que la legisladora publicara una serie de mensajes contra el capitán francés, a quien definió como un «camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, prepotente y feo». Además, cuestionó su actuación durante el partido y llegó a afirmar que los futbolistas paraguayos deberían haberlo agredido una vez finalizado el encuentro.

La respuesta de Mbappé no tardó en llegar. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el atacante del Real Madrid apuntó directamente contra Amarilla.

«Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición», expresó.

El futbolista también acusó a la senadora de fomentar discursos discriminatorios y aseguró que no permanecerá en silencio ante ese tipo de expresiones.

«Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo», sostuvo.

Mbappé lamentó además que la controversia terminara eclipsando el desempeño del seleccionado paraguayo durante el torneo.

«Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo», agregó.

La Federación Francesa de Fútbol respaldó de inmediato a su principal figura y confirmó que avanzará con acciones legales contra la legisladora.

En un comunicado oficial, la entidad calificó las publicaciones como «aberrantes, inaceptables, delictivas y condenables» y expresó su apoyo tanto a Mbappé como a todas las personas que sufren actos de discriminación.

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, también se pronunció sobre el episodio y repudió las expresiones de Amarilla.

«Estoy escandalizada. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio», afirmó la funcionaria, quien calificó los mensajes de «abyectos» y «racistas».

La controversia se produjo tras el triunfo de Francia sobre Paraguay, un partido que ya había estado marcado por la tensión dentro del campo de juego y que terminó trasladándose a las redes sociales y al plano político, generando una fuerte repercusión internacional.