Por Gabriel Rodriguez

La actriz y conductora televisiva Mirtha Legran, fiel a su estilo y sin guardarse nada, no tuvo dudas en responder a qué candidato de la oposición votaría en una posible interna de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

Además, la diva contestó si invitaría a su programa a Alberto Fernández, reflexionó sobre el atentado a Cristina Kirchner y opinó de los memes que le hicieron tras la muerte de la reina Isabel II.

Mientras se prepara para regresar este sábado 17 de septiembre al mando de La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand brindó una entrevista con Diego Leuco y Luciana Geuna en un bloque especial de Telenoche.

En el último tramo de la nota le hicieron la pregunta más picante: «Si tuvieras que decidir vos quién es el candidato a Presidente de la oposición para 2023 y tuvieras tres opciones, Macri, Larreta o Bullrich…», preguntó Geuna, y, de inmediato la actriz dio su respuesta: «Bullrich».

La titular del PRO y ex ministra de Seguridad ya aseguró en varias oportunidades su intención de ser precandidata presidencial en 2023, a la vez que dijo en los últimos días que no descarta competir en una interna con Mauricio Macri, si es que el ex presidente también quiere presentarse.

Respecto del atentado que sufrió semanas atrás Cristina Kirchner, Legrand contó: «Yo estaba viendo televisión y vi a la persona cuando apuntaba. Ella se agachó a levantar algo del suelo y se fue sonriendo, creo que no se dio cuenta. Fue terrible para ella, un horror, y no se sabe por qué. Es ridículo lo que está pasando, pero pasó».

Además confesó estar «asustada» y que tiene «miedo al enfrentamiento entre los argentinos».

«Quiero que se tranquilice, que haya paz, orden, que nos queramos un poco más aunque el otro opine distinto. Percibo que el que no opina como vos te odia, te destruye, te hace daño. ¡Déjenme pensar como yo quiero! No se ofendan, la televisión también es un poco responsable y yo también me incluyo», siguió.

Al ser consultada sobre qué le preguntaría a la vicepresidenta si fuera a la mesa de su programa, Mirtha respondió: «Si es una mujer feliz, si tiene una buena relación con sus hijos, cómo está la salud de su hija que no supimos más».

Por último también se refirió a Alberto Fernández y contó una anécdota que ocurrió en los primeros meses de su gestión: «Cuando empecé el ciclo que terminó hace dos años y pico, yo misma lo llamé para invitarlo y me dijo ´Mirtha, espéreme un poco´. Lo noté dudoso, me di cuenta que no quería venir».

Geuna le preguntó si ahora invitaría al Presidente y la conductora fue tajante: «No».