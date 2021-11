Por Gabriel Rodriguez

La Selección argentina y Brasil empatan sin goles al término del primer tiempo de un parejo encuentro que disputan esta noche en San Juan, con la presencia pero sin gravitar de Lionel Messi, por la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro en un abarrotado estadio San Juan del Bicentenario tuvo unos primeros 20 minutos con Brasil, líder invicto, mejor plantado en el campo de juego y con dos opciones peligrosas para abrir el marcador: Mateus Cunha probó desde atrás de mitad de cancha por encima de Emiliano Martínez y después Vinicius Junior dilapidó un mano a mano muy claro.

Lautaro Martínez fue el encargado de responder para la Albiceleste en un tiro libre rápido en el que intentó definir de primera, pero fue bloqueado por Marquinhos.

Después que el defensor Nicolás Otamendi zafó de la expulsión por un codazo que el árbitro uruguayo Andrés Cunha no fue llamado por el VAR, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron su mejor opción con un derechazo con rosca de Rodrigo De Paul, que el arquero Allison rechazó con lo justo.

El elenco albiceleste venció por 1 a 0 a Uruguay, tiene 28 unidades y si derrota a Brasil necesita que se den dos de estos tres resultados para conseguir el pasaje al Mundial: que Uruguay no le gane a Bolivia (algo que ya ocurrió), que Chile no logre el triunfo frente e Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia no venza al Paraguay de Guillermo Barros Schelotto.

Por su parte, Brasil con la sensible baja de su estrella Neymar, luego de haber vencido como local a Colombia por 1 a 0, resultado que le dio la clasificación matemática a Qatar 2022 y que lo mantiene como líder invicto.