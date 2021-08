Por Alejo Pombo

En la Casa Rosada consideran que la polémica por el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos «no tiene efecto» en las urnas, por lo que «no habrá un impacto en la intención de voto» hacia el oficialismo en las PASO, y pronostican una «elección polarizada» entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

«Lo de Olivos es un tema que está terminado. Es un tema que orbita en este encuadre mediático, pero no hay mucho más espacio para seguir hablando de esto. Las encuestas no muestran un impacto en la intención de voto, no tiene efecto electoral», resaltaron altas fuentes del Gobierno nacional. En ese marco, puntualizaron que «la intención de voto» del Frente de Todos «sigue siendo exactamente igual, no se movió ni un punto», y argumentaron: «Es una sociedad muy polarizada, ya tiene posturas ideológicas consolidadas. A algunos les puede molestar más o menos, pero todos ya tienen preformateada su decisión electoral».

«El presidente Alberto Fernández es el principal elector que tenemos, es el que más mide a nivel nacional. Por eso, no lo mandamos a Suiza ni lo escondemos», ironizaron en el entorno del jefe de Estado, en referencia al ex mandatario Mauricio Macri.

Al referirse a los números que manejan para la elección en la Ciudad de Buenos Aires, indicaron: «Leandro Santoro está muy bien, está haciendo una buena campaña. Ya está consolidado el voto histórico nuestro, que es de 25 puntos, y él está creciendo. No hay chances de ganar en la Ciudad, sí chances de hacer una buena elección y eso es clave hoy. Va a ayudar mucho al número nacional», graficaron.

El Gobierno reconoce que «la elección legislativa siempre le cuesta mucho» al peronismo: ?Hace 16 años que no ganamos una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Es una elección que nos cuesta?».