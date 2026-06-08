Antonelli dominó en Mónaco y Colapinto terminó 15°

Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco y consiguió su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1. Franco Colapinto terminó 15° en una carrera caótica, marcada por siete abandonos, accidentes, bandera roja y múltiples sanciones.

Andrea Kimi Antonelli ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 tras liderar de punta a punta una carrera marcada por accidentes, siete abandonos y una bandera roja en el tramo final. El argentino Franco Colapinto finalizó 15°, además de recibir una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en boxes.

El joven piloto italiano de Mercedes confirmó en las calles del Principado el gran momento que atraviesa en la temporada. Después de haber conseguido la pole position el sábado, Antonelli sostuvo el liderazgo tras una largada accidentada y sumó su quinta victoria consecutiva, consolidándose al frente del campeonato mundial.

La carrera tuvo un comienzo caótico. Max Verstappen, que había partido segundo con Red Bull, sufrió problemas en la salida y abandonó en la primera vuelta. Minutos después, comenzaron a acumularse incidentes y desperfectos que condicionaron el desarrollo del GP.

Valtteri Bottas quedó fuera en la vuelta 19, Oliver Bearman abandonó tras el giro 30 y Lando Norris se retiró avanzada la competencia por inconvenientes en la batería de su McLaren. A esa lista se sumaron más tarde Lance Stroll y Charles Leclerc, ambos accidentados en la misma curva donde los pilotos habían reportado irregularidades en el asfalto.

El choque del monegasco generó una bandera roja que interrumpió la carrera durante casi media hora. Antes de la neutralización, varios pilotos ya habían sido sancionados, entre ellos Colapinto, Pierre Gasly, George Russell, Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Los comisarios deportivos continuaban evaluando otras posibles penalizaciones una vez finalizada la prueba.

Tras la reanudación, con apenas diez vueltas por disputarse, Antonelli administró la ventaja sin inconvenientes y selló una victoria clave en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.

Detrás del italiano finalizaron Lewis Hamilton y el francés Isack Hadjar, quienes completaron el podio. Oscar Piastri terminó cuarto y Liam Lawson cerró el top cinco.

Por su parte, Colapinto logró completar la carrera en un contexto complejo, aunque lejos de la zona de puntos. El piloto argentino fue perjudicado por la sanción en boxes y por el ritmo irregular del equipo durante gran parte del fin de semana.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el domingo 14 de junio en el circuito de Cataluña, en Barcelona, donde Antonelli buscará extender su racha triunfal y reforzar sus aspiraciones al título.

Top 10 del Gran Premio de Mónaco:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (RB) Arvid Lindblad (RB) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac)