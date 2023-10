Emiliano «Dibu» Martínez se lleva el premio Yashin al mejor arquero del mundo

Por Gabriel Rodríguez

En una ceremonia realizada en París, Emiliano «Dibu» Martínez, el portero de la Selección argentina y del Aston Villa de Inglaterra, fue honrado con el premio Yashin al mejor arquero del mundo. Este reconocimiento llega después de su sobresaliente actuación en la pasada temporada y su papel destacado en la conquista de la Copa del Mundo en Qatar.

Martínez fue elegido por encima de otros destacados arqueros como Thibaut Courtois del Real Madrid, Marc-Andre Ter Stegen del Barcelona, Ederson Moraes del Manchester City y Yassine Bounou del Al-Hilal. Sus actuaciones trascendentales, tanto en la Copa del Mundo como en su club, jugaron un papel fundamental en esta distinción.

El premio Lev Yashin, nombrado en honor al legendario arquero soviético, fue entregado por su padre, Alberto Martínez, quien se mostró visiblemente emocionado durante la ceremonia. En su discurso de agradecimiento, el arquero marplatense expresó su gratitud hacia sus compañeros de la Selección argentina y del Aston Villa, reconociendo que sin su apoyo, este logro no habría sido posible. También dedicó el premio a su familia, incluyendo a sus hijos, su hermano y su padre.

Durante la entrega del premio, se proyectaron imágenes de la final del Mundial, en la que Martínez tuvo una actuación crucial con una impresionante atajada ante Randal Kolo Muani. En ese momento, la leyenda del fútbol marfileña, Didier Drogba, intervino para calmar los abucheos del público francés hacia Martínez. Al respecto, el arquero argentino comentó: «Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia. Argentina jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza».

Martínez también elogió a sus colegas nominados, describiéndolos como fenómenos y expresando su admiración por ellos. Este premio representa un hito significativo en la carrera del arquero argentino, quien ha demostrado ser uno de los mejores en su posición a nivel mundial.