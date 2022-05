Por Alejo Pombo

En medio de las tensiones que generó en Juntos por el Cambio el veto contra el diputado libertario Javier Milei, la fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, afirmó hoy que está «para unir, no para dividir», pero aclaró que «no se trata de juntar de cualquier manera».

«Estamos llamados a ser libres, no libertinos. La libertad solo puede crecer con el otro y dentro de la ley. No hay libertad sin ley. Sin igualdad de oportunidades que asegure la educación y la cultura para todos, no hay libertad ni república democrática.

Hacer desaparecer el Estado es un proyecto narcisista y anárquico», enfatizó Carrió.

Al cerrar el Congreso de la Coalición Cívica que reunió a dirigentes de toda la provincia en Mar del Plata, la dirigente de Juntos por el Cambio destacó: «Vengo desde este lugar a reivindicar a la política, porque puse lo que hay que poner para defender la república».

«Estoy para unir, no para dividir. Para que las nuevas generaciones con valores puedan gobernar. No se trata de juntar de cualquier manera, se trata de unir a los argentinos de la mejor forma», enfatizó Carrió, quien compartió la actividad junto al diputado nacional Diego Santilli.

En ese marco, la ex diputada nacional puntualizó: «Hoy no se puede ser neutral: se lo digo a Juntos por el Cambio, tenemos que estar con las democracias, con la república y con la libertad, pero con límites».

«Hoy tenemos que decirle no a las dictaduras, a las autocracias, a (Vladimir) Putin. Hoy estamos en la hora de decidir si vamos a estar con los valores racionales del humanismo, con las repúblicas, o si vamos a estar con la anarquía, el darwinismo social y la supremacía del más fuerte», advirtió.

Además, la líder de la CC alertó: «Esta decisión no admite negacionismo. En esta decisión vamos a ser responsables ante la historia».

El Congreso, que se realizó en el complejo «La Normandina» de Playa Grande, contó con la participación del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Hernán Lombardi, Karina Banfi, Mónica Frade, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli, entre otros dirigentes.