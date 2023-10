Elisa Carrió anuncia neutralidad en balotaje: No voy a votar, me cansó moralmente la sociedad

Por Gabriel Rodriguez

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, revela su decisión de no votar en el balotaje del 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei. Su partido se mantiene neutral en la contienda electoral, marcando una postura de distancia moral frente a la sociedad.

En un pronunciamiento inesperado, la líder de la Coalición Cívica-ARI (CC) y fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, anunció que no participará en el balotaje del 19 de noviembre entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza). La CC, al igual que la Unión Cívica Radical, se mantiene neutral en esta contienda electoral, una decisión que Carrió explicó citando una fatiga moral con la sociedad.

«No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad», afirmó Carrió en una entrevista con Infobae. La referente opositora indicó que su decisión se basa en una profunda desilusión con el estado actual de la sociedad argentina y su rechazo a participar en lo que ella percibe como una contienda desenfrenada.

«A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora, lo otro… Yo a la locura no voy porque estudié mucho Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. No voy a ir a votar», agregó Carrió, enfatizando su resistencia a involucrarse en una elección que considera desequilibrada y carente de sentido moral.

La CC fue uno de los primeros partidos en Juntos por el Cambio en manifestar su neutralidad en este balotaje. Esta postura ha marcado una división dentro de la coalición, especialmente después de que Patricia Bullrich, ex candidata presidencial de la coalición, expresara su apoyo a Milei. Carrió también ha dirigido críticas al ex presidente Mauricio Macri, acusándolo de jugar a favor de Milei y contribuir a la división dentro de Juntos por el Cambio.

«No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico. Todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad», concluyó Carrió, destacando su firme postura en contra de políticas y acciones que ella considera moralmente inaceptables.