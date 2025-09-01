Cayeron los ladrones de ruedas que operaban en Boedo y Villa Devoto

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro integrantes de una banda de ladrones de ruedas en Villa Soldati. Habían reincidido usando el mismo auto con el que ya habían sido capturados en mayo.

Por María Cruz*

La Policía de la Ciudad detuvo en Villa Soldati a cuatro integrantes de una banda que se dedicaba al robo de ruedas en distintos barrios porteños. Entre los apresados se encuentra un adolescente de 15 años.

Los delincuentes fueron sorprendidos cuando circulaban en un Volkswagen Gol Trend negro, el mismo vehículo con el que habían sido capturados en mayo pasado en Villa Devoto durante un hecho similar.

👉 El último episodio ocurrió en la madrugada del 28 de agosto en Boedo, donde sustrajeron las ruedas de dos Peugeot 208 estacionados en la calle Tarija al 3400.

La investigación se inició tras el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, que permitió identificar al auto y seguir los movimientos de los sospechosos.

Durante el operativo en Soldati, los oficiales secuestraron teléfonos celulares y una insignia de Peugeot que coincidía con las ruedas robadas.

Fueron detenidos un joven de 22 años, otro de 19 —ambos con antecedentes penales—, una mujer de 18 y el menor de 15. Los tres adultos quedaron incomunicados por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del fiscal Munilla Lacasa. El adolescente fue trasladado al Instituto Inchausti.

No era la primera vez que el grupo cometía este tipo de delitos: en mayo, dos de ellos habían sido arrestados en Villa Devoto cuando intentaban robar las ruedas de un Fiat Cronos, también acompañados por un menor de edad y usando el mismo Gol Trend como vehículo de apoyo.