Por Alejo Pombo

No es novedad que cada día haya nuevos casos de covid 19 positivo en gente del espectáculo. Pero el caso más extraño -y que es debate en noticieros y en el mundo médico- es el del querido actor Ginno Renni.

El «Tano» fue inoculado con las dos dosis de la vacuna china Sihopharm, y debió ser internado por alta fiebre y catarro. Si bien está controlado, Renni contó en el día de su cumpleaños 78 que: «Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto. En las próximas horas mi médico me dirá cómo seguimos». La lista se completa con Paula Trápani y el conductor de FM Metro, Nicolás Cayetano.

El caso Ginno Renni sorprendió por su internación. En declaraciones a Teleshow señaló que «empecé con los síntomas la semana pasada.

Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde llegué a casi 39. Mi médico me dijo que me hisope y me haga una tomografía. Bueno, acá estamos…» Pero igual agregó que «mi mensaje es que la gente se vacune».

Gino se encuentra internado en la sala de Covid del Instituto de Diagnóstico, en el barrio de Palermo, con el cuadro de «una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxígeno y un anticoagulante».

Renni es la punta de lanza para debatir en los medios la efectividad de las vacunas. Si bien su cuadro no registra gravedad, generó preocupación sobre la efectividad en este caso la vacuna Sinopharm, aprobada con todos los protocolos médicos de seguridad como el resto de las vacunas. Pero, las excepciones son inevitables, y este sería el caso del actor, conocido por sus trabajados en la saga de películas Brigada Cola y Los Bañeros y su trabajo con Susana Giménez.

Pese a la sorpresa de la internación, Renni para llevar tranquilidad a la familia y seguidores, señala que responde al tratamiento: «Cuando llegué al sanatorio tenía entre 92 y 93 de oxígeno en sangre y ahora alcancé los 98 y la temperatura está en 36.6 .