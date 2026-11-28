El exabogado de Laudelina Peña declaró durante más de cuatro horas y aseguró que Loan habría sido atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava. También habló de un supuesto pacto familiar para ocultar el hecho. La tía del nene lo increpó a los gritos y pidió ampliar su indagatoria.

La audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña estuvo marcada por fuertes cruces y momentos de tensión este jueves en Corrientes. El exabogado de Laudelina Peña, José Alejandro Fernández Codazzi, declaró durante más de cuatro horas ante el Tribunal Oral Federal y sostuvo que el nene habría muerto atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. También afirmó que existió un supuesto pacto familiar para ocultar el accidente, una versión que la tía del menor rechazó a los gritos.

El testimonio del letrado volvió a instalar una de las hipótesis que surgieron durante los primeros días de la investigación, cuando Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Según relató Codazzi, Laudelina le habría contado que escuchó un ruido, se dio vuelta y vio cómo levantaban al chico y lo colocaban en la caja de una Ford Ranger. El abogado describió que, de acuerdo con esa versión, el menor tenía los brazos caídos, rastros de sangre y los ojos en blanco.

El exdefensor también aseguró que después se realizó una reunión familiar en la que participaron Macarena Peña, hija de Laudelina; José Peña, padre de Loan; Camila Núñez y Catalina, abuela del nene. Según su declaración, en ese encuentro se habría acordado no hablar del supuesto accidente.

Codazzi agregó que Caillava y Pérez habrían estado alcoholizados y que la mujer le habría prometido a Laudelina llevar al chico a un hospital y avisar a la Policía. También sostuvo que la tía de Loan habría guardado silencio por temor a Caillava, a quien consideraba una persona poderosa.

Es importante señalar que el abogado no presenció el supuesto atropellamiento: sus afirmaciones se basan en conversaciones que, según declaró bajo juramento, mantuvo con Laudelina. El testimonio deberá ser valorado junto con el resto de las pruebas del juicio y no constituye por sí mismo una confirmación de esa hipótesis.

El estallido de Laudelina y la reacción de los padres de Loan

La declaración provocó una fuerte reacción de Laudelina, quien interrumpió al testigo con gritos y reiteradas negaciones. La situación obligó a los jueces a intervenir para mantener el orden dentro de la sala.

Al finalizar la audiencia, la defensa de la mujer solicitó una ampliación de su declaración indagatoria para responder a las acusaciones de su exabogado. El tribunal resolvió postergar el pedido para la próxima semana, ante la falta de tiempo para realizarlo durante esa jornada.

Los padres de Loan, José Peña y María Noguera, siguieron el testimonio desde la sala. La madre volvió a reclamar respuestas sobre el paradero de su hijo y cuestionó las declaraciones de los acusados.

«Todos los que están sentados acá saben dónde está Loan», expresó. También manifestó su desconfianza hacia Laudelina: «Ya no le creo», y reclamó: «Basta de circo y de mentiras».

Por su parte, José Peña rechazó la existencia del supuesto pacto familiar mencionado por Codazzi. «Eso no existió. Nosotros estábamos en el campo buscando a Loan, no sabíamos nada», afirmó.

Quiénes son los acusados en el juicio por Loan

En el debate oral se juzga a siete personas por la sustracción y el ocultamiento del menor. Entre los principales acusados se encuentran Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

También están imputados Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina; el matrimonio integrado por Mónica Millapi y Daniel Ramírez; y el excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

La declaración de Fernández Codazzi sumó un nuevo capítulo de tensión al proceso judicial, pero todavía no permitió establecer qué ocurrió con Loan ni dónde se encuentra. El tribunal deberá analizar las distintas versiones y las pruebas incorporadas durante el debate para determinar las responsabilidades penales.