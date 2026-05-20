El Senado aprobó la reestructuración del gabinete de Poggi y la oposición se abstuvo

El Senado provincial aprobó por unanimidad de los presentes la nueva estructura del Ejecutivo impulsada por Claudio Poggi. La oposición cuestionó el tamaño del Estado, la creación de cargos y el manejo político de distintas áreas, aunque finalmente decidió abstenerse.

El Senado de San Luis dio este martes media sanción al proyecto de nueva Ley de Ministerios impulsado por el gobernador Claudio Poggi, que reduce la estructura del Ejecutivo provincial de 22 a 14 carteras y secretarías de Estado. Aunque la oposición lanzó duras críticas durante el debate, optó por abstenerse y permitió que la iniciativa avanzara sin votos negativos.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, forma parte del plan de reorganización administrativa anunciado por el Gobierno provincial y apunta, según el oficialismo, a profundizar una política de “austeridad, ordenamiento y racionalización” del Estado.

El encargado de defender la iniciativa fue el senador oficialista Martín Olivero, quien sostuvo que la reforma “representa una reducción superior al 30% de la estructura política preexistente” y aseguró que busca mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la responsabilidad fiscal.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron con dureza tanto el alcance real del ajuste como el funcionamiento de varias áreas creadas desde el inicio de la gestión. El senador Hugo Olguín afirmó que Poggi había prometido una reducción mucho mayor del aparato estatal y vinculó la decisión con la caída de los recursos coparticipables.

“Si tardaron 875 días en saber quiénes estaban comprometidos con el cambio, el problema no es el equipo, sino la conducción”, sostuvo el legislador, quien además consideró que el recorte responde a que “la caja no alcanza”.

Durante su intervención, Olguín también apuntó contra distintas dependencias creadas tras la conformación de la coalición oficialista. Mencionó especialmente a la Secretaría de Ética Pública, actualmente atravesada por el escándalo judicial del caso El Caburé, y aseguró que aún no existen explicaciones políticas sobre esa causa.

Además, criticó la Secretaría de Ciencia e Innovación por haber tenido “cuatro ministros en dos años y medio sin una sola política conocida” y sostuvo que varias áreas fueron utilizadas para “distribuir cargos entre aliados políticos”.

Otro de los puntos cuestionados fue el artículo 28 del proyecto, que habilita al Poder Ejecutivo a crear nuevas secretarías, programas y organismos mediante decreto. Para la oposición, esa herramienta podría terminar neutralizando el recorte anunciado.

“Hoy hablan de reducción, pero mañana podrían crear coordinaciones sin límites ni control legislativo”, advirtió Olguín.

Pese a los cuestionamientos, el bloque opositor decidió abstenerse y no votar en contra de la iniciativa, por lo que el proyecto fue aprobado con unanimidad de votos afirmativos entre los presentes.

En la misma sesión, el Senado también otorgó sanción definitiva a la modificación de la Ley de Amparos y al nuevo Régimen de Notificaciones Judiciales, dos iniciativas impulsadas por el Ejecutivo provincial para reformar el funcionamiento del sistema judicial y agilizar los procesos.