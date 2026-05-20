Una camioneta cayó en un pozo abierto por la Municipalidad de San Luis en la esquina de Alberdi y Justo Daract. El vehículo sufrió daños y vecinos denunciaron falta de señalización y medidas de seguridad en la obra pública.

Una camioneta cayó este martes por la mañana en un pozo realizado por la Municipalidad de San Luis en la esquina de Alberdi y Justo Daract, en un hecho que volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad y señalización en obras públicas urbanas.

El vehículo, una camioneta Hyundai gris, circulaba a baja velocidad cuando el conductor no advirtió la perforación y terminó cayendo dentro del pozo abierto por trabajadores municipales.

A pesar del impacto y de la profundidad de la excavación, no se reportaron personas heridas, aunque el rodado sufrió daños visibles en neumáticos y parte de la carrocería.

Vecinos de la zona señalaron que el lugar contaba con escasas medidas de prevención y que la señalización era insuficiente para advertir el peligro durante la circulación vehicular.

Tras el accidente, el sector fue perimetrado con cintas de advertencia con la inscripción “Peligro”, mientras una grúa trabajó para retirar la camioneta de la excavación.

Las imágenes posteriores al hecho mostraron al vehículo detenido a pocos metros del pozo, con marcas producto de la caída y maniobras de extracción.

La profundidad de la perforación generó preocupación entre frentistas y automovilistas, quienes advirtieron que el episodio podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

El hecho ocurrió en una zona transitada de la capital puntana y provocó demoras momentáneas en la circulación mientras se realizaban las tareas para remover el vehículo y asegurar el área.

Hasta el momento, desde la Municipalidad no se difundió información oficial sobre el operativo ni sobre las condiciones de seguridad de la obra.