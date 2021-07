Por Alejo Pombo

En la primera línea salieron a respaldar al neurólogo, ante los ataques desde el PRO. «La virulencia de la campaña es responsabilidad de Larreta», acusó Gerardo Morales. «Ven un riesgo y les genera temor», dijo Luis Naidenoff.

Tras los fuertes ataques contra Facundo Manes desde sectores que lo enfrentan en la interna de Juntos por el Cambio, dirigentes de primera línea del radicalismo y aliados que integran la lista que encabeza el neurólogo salieron a brindarle su apoyo.

Uno de los más categóricos en la defensa de Manes fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien responsabilizó al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la embestida.

«La virulencia de la campaña es responsabilidad de Larreta, que se cree el dueño de Juntos por el Cambio.

Horacio es un irresponsable, está poniendo en riesgo la unidad de la coalición», advirtió Morales.

En la cúpula del partido centenario molestaron particularmente los dichos de la líder de la CC, Elisa Carrió, quien tildó de «mitómano» al neurólogo, luego de que el médico dijera que la líder de la CC le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015.

El mandatario jujeño consideró que hay «una campaña institucionalizada y orquestada desde la Ciudad de Buenos Aires para desacreditar» a Manes.

«Al PRO no le gusta que una persona de prestigio se sume a JxC vía el radicalismo», señaló Morales, uno de los principales referentes de la UCR y anotado para competir en las presidenciales de 2023.

El senador Luis Naidenoff, por su parte, también respaldó a Manes: «Es un gran activo y un aporte al país no solo de la UCR sino de Juntos por el Cambio, en momentos en que este espacio tiene una enorme responsabilidad de articular una oposición con una mirada de país diferente».

En diálogo con DIARIO POPULAR, Naidenoff afirmó: «En momentos en que impera la especulación y la deserción, Facundo Manes viene a ponerse al hombro una campaña. El principal socio de la coalición ve en la aparición de un candidato competitivo un riesgo y eso le genera una especie de temor. Y para enfrentarlo encuentra un atajo en la descalificación y no el el debate de ideas».

En tanto Ernesto Sanz -ex senador, ex presidente de la UCR y uno de los fundadores de Juntos por el Cambio- señaló: «Facundo es como una piedra que se tira a un estanque calmo. Mueve el agua. Y eso no siempre es bien visto por el status quo».

Sanz, que fue uno de los mentores políticos de Manes, añadió: «La política argentina está demasiado acostumbrada a la calma del estanque. Pero bienvenido sea Manes, porque ayudará mucho a reconectar a la política con la gente.

A mi lo que me reconforta es que le esta yendo muy bien hacia adentro (ayer se sacó 800 fotos con todos los candidatos de la Pcia) y para afuera (apariciones continuas en programas televisivos)».

Por su parte, Danya Tavela, vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste y quien acompaña en el segundo lugar a Manes, aseveró: «Facundo no viene de la política, pero cree, al igual que yo y muchos de los que formamos parte de la lista, que la política es la principal herramienta de transformación colectiva que tiene una sociedad.

Por eso es tan valioso que alguien como Facundo que tiene una historia personal de superación, de esfuerzo, de crecimiento, se involucren en la política y le pueda transmitir esos valores».

«Cuando algunos nos dicen que Facundo no sabe redactar leyes porque no viene de la política, a mi lo primero que me viene es pensar justamente si los que saben redactar leyes nos han traído hasta acá, a esta profunda crisis que la pandemia ha puesto sobre la mesa pero que no es la causa y que sin ninguna duda no han obtenido los resultados eficientes o eficaces que todos los ciudadanos esperamos», manifestó Tavela.

«Las críticas -agregó- en este momento son solo eso y tienen que ver con que alguien que no viene de la política pone en crisis el statu quo. Y el statu quo siempre se defiende. Vinimos a cambiar eso».

En tanto, Fabio Quetglas, diputado nacional (UCR) por la provincia de Buenos Aires sostuvo: «Facundo Manes constituye una novedad politica de valor para el pais, sobre todo porque introduce en la conversación pública elementos centrales de una agenda de desarrollo, que muchas veces son soslayados por el coyunturalismo. El cambio de paradigma que propone, intenta recrear el ideario de movilidad social que Argentina ha ido degradando en las últimas decadas».

El legislador radical señaló que «si bien el día a día es angustiante, lo cierto es que la pospandemia le ofrecerá al mundo una oportunidad, por la vía de la digitalización de la economia y una nueva centralidad de la agenda sanitaria a nivel global. Facundo intentará impulsar un movimiento que se haga cargo de esos desafios de futuro. Una esperanza común que esté más allá de la grieta, sin desconocer las dificultades».