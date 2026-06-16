Escándalo en el Mundial: La FIFA investiga a un árbitro por un gesto racista

La FIFA investiga al árbitro australiano Shaun Evans tras la difusión de imágenes en las que realiza un gesto que organizaciones antirracistas vincularon con el supremacismo blanco. FARE pidió su exclusión del Mundial, mientras el organismo analiza el contexto y aún no adoptó una decisión.

La FIFA abrió una investigación sobre el árbitro australiano Shaun Evans luego de que organizaciones especializadas en la lucha contra el racismo denunciaran un gesto realizado durante una transmisión oficial del Mundial 2026 y reclamaran su exclusión del torneo.

La controversia se originó durante la cobertura televisiva del partido que Alemania disputó frente a Curazao en Houston. Mientras la transmisión mostraba distintos sectores operativos vinculados al encuentro, las cámaras enfocaron el centro internacional de transmisión de la FIFA ubicado en Dallas, donde se encontraba trabajando el equipo del VAR.

En las imágenes aparecían el árbitro asistente de video Hamza El Fario y su colaborador Nicolas Gallo frente a los monitores de revisión. Detrás de ellos se observaba a Evans, quien durante varios segundos miró a la cámara y realizó una señal con la mano derecha que rápidamente generó repercusiones en redes sociales y organizaciones vinculadas a la lucha contra la discriminación.

El gesto captado por la transmisión consistió en una señal de “OK” invertida, realizada por debajo de la cintura. Aunque históricamente se trata de un gesto ampliamente utilizado en distintos contextos cotidianos, la Anti-Defamation League (ADL) incorporó en 2019 determinadas variantes de esa señal a su base de datos de símbolos de odio cuando son empleadas con intencionalidad vinculada al supremacismo blanco o a movimientos extremistas.

Tras la difusión de las imágenes, la organización Fútbol en Contra del Racismo en Europa (FARE), que colabora regularmente con la FIFA y la UEFA en la detección de expresiones discriminatorias dentro del fútbol, solicitó que el árbitro sea apartado de la competencia mientras se esclarece el episodio.

“El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se parece claramente a un símbolo de ‘poder blanco’ empleado en círculos globales de extrema derecha”, sostuvo la entidad en un comunicado. Además, consideró que Evans no debería continuar desempeñando funciones durante el Mundial hasta que concluya la investigación.

Por el momento, la FIFA no emitió una resolución sobre el caso ni confirmó si el árbitro será suspendido de manera preventiva. El organismo analiza las imágenes y busca determinar el contexto en el que se produjo la acción antes de adoptar una decisión disciplinaria.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que aún no existe evidencia concluyente de que el gesto haya tenido una motivación política o ideológica. Entre las hipótesis que se evalúan figura la posibilidad de que Evans estuviera reproduciendo el denominado “juego del círculo”, una broma popular que consiste en mostrar una señal de “OK” invertida por debajo de la cintura para que otra persona la observe.

La polémica se produce en un contexto de creciente vigilancia sobre cualquier manifestación considerada discriminatoria dentro de las competiciones organizadas por la FIFA. En los últimos años, el organismo reforzó sus protocolos contra el racismo y mantiene acuerdos de cooperación con organizaciones especializadas para monitorear incidentes dentro y fuera de los estadios.

Mientras avanza la investigación, el futuro de Evans dentro del torneo permanece bajo análisis y dependerá de las conclusiones que alcancen los organismos disciplinarios de la FIFA en los próximos días.